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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने मामलों पर होगा विचार, धैर्य से लें जरूरी फैसले

Sagittarius Horoscope Today 11 August 2026 Dhanu Aaj Ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और व्यवहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: पुराने मामलों पर होगा विचार, धैर्य से लें जरूरी फैसले
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 11 August 2026 . Sagittarius Horoscope Today
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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 11 August 2026: आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और व्यवहारिक निर्णयों के बीच संतुलन बनाने का संकेत दे रहा है. सुबह तक पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा. इसके बाद पुष्य नक्षत्र की स्थिति आपके भीतर स्थिरता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगी. आज आप किसी ऐसे विषय पर गंभीरता से सोच सकते हैं, जिसे अब तक टालते आ रहे थे.

कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य बनाए रखना होगा. कोई सहकर्मी या साझेदार आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाएगा, जिससे थोड़ी असहजता उत्पन्न हो सकती है.ऐसे में स्पष्ट संवाद ही समाधान का रास्ता खोलेगा. आर्थिक मामलों में कोई पुराना लेन-देन सामने आ सकता है, जिसे सुलझाने में समय लग सकता है. आज आपके भीतर किसी गहरे बदलाव की इच्छा जाग सकती है. आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना आवश्यक होगा. पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की चिंता आपको भीतर से परेशान कर सकती है.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट से जुड़ी समस्याओं या अनियमित खानपान के कारण असुविधा हो सकती है. दिनचर्या में सुधार लाना जरूरी होगा. मानसिक रूप से आप थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए अनावश्यक चिंतन से दूरी बनाए रखें. अपने विचारों में अड़ियलपन दिखा सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. लचीलापन अपनाना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें.हल्दी का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें.पीले फल किसी जरूरतमंद को दान करें.
शुभ रंग: पीला.

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