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Sagittarius Horoscope 10 June 2026: परिवार और भावनाओं पर रहेगा फोकस, धैर्य से बनेंगे काम

Dhanu Rashifal: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर धनु राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन, मानसिक संतुलन और भावनात्मक समझ को प्रभावित करेगा. कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति के संकेत हैं, जबकि रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

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Sagittarius Horoscope 10 June 2026: परिवार और भावनाओं पर रहेगा फोकस, धैर्य से बनेंगे काम
व्यापार करने वालों के लिए यह समय पुराने कामों को व्यवस्थित करने का संकेत दे रहा है.

Sagittarius horoscope 10 June 2026 dhanu rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर धनु राशि वालों के लिए भावनात्मक समझ, घरेलू जिम्मेदारियों और मानसिक संतुलन को प्रभावित करेगा. अपने निजी जीवन की तरफ अधिक ध्यान देंगे और परिवार साथ जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

नौकरी

कार्यक्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिनमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होगी. व्यापार करने वालों के लिए यह समय पुराने कामों को व्यवस्थित करने का संकेत देता है. किसी लंबित भुगतान या रुके हुए सौदे से राहत मिलने की संभावना बन सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनियोजित खर्च मानसिक दबाव बढ़ा सकते हैं.

परिवार

परिवार में भावनात्मक वातावरण अधिक रहेगा. किसी सदस्य की बात दिल को छू सकती है, लेकिन संवाद से स्थिति बेहतर हो जाएगी. घर में किसी शुभ कार्य या योजना की चर्चा हो सकती है, जिससे उत्साह बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है, साथी के साथ छोटी बातों को लेकर गलतफहमी बनने की संभावना है, इसलिए स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया संपर्क बन सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी. ध्यान बार-बार भटक सकता है, इसलिए समय प्रबंधन पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पुनरावृत्ति बढ़ानी चाहिए.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

उपायः भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  मंत्र का जाप करें.

शुभ रंगः हल्का पीला और सुनहरा.
 

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