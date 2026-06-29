Rashifal, 29 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, विस्तार और दूरदृष्टि का प्रतीक माना जाता है. इस गोचर के प्रभाव से लोगों में नए अवसरों को अपनाने का साहस बढ़ेगा और लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिल सकती है.
पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए नए संपर्क, दूरस्थ योजनाएं और कारोबार के विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में कई राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ जातकों को खर्च और निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन में भी अधिकांश राशियों के लिए सुखद माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.
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Astrology Live Updates:(मेष राशि) पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत
आज पारिवारिक जीवन में शांति और सहयोग का माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा और किसी रुकी हुई राशि की प्राप्ति संभव है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. मानसिक रूप से आप पहले से अधिक स्थिर और सकारात्मक महसूस करेंगे. आज का दिन आपको संतुलन बनाए रखने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का अवसर देगा. संयम और समझदारी से लिया गया हर निर्णय आपको लाभ दिला सकता है.
Horoscope 29 June 2026:(मेष राशि) करियर और व्यापार में मिलेंगे नए अवसर
- आज कार्यक्षेत्र में आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं और आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना है.
- नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में सफलता मिल सकती है और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी.
- व्यापारियों के लिए नए संपर्क और नए सौदे लाभदायक साबित हो सकते हैं.
- किसी पुराने ग्राहक से भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.
- टीमवर्क के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं.
- आज का दिन आपके करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है, यदि आप धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें.
Aaj Ka Rashifal:(मेष राशि) भाग्य का साथ और नई ऊर्जा से बढ़ेगा आत्मविश्वास
आज चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आ सकती है और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आएंगी. कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. यदि किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा. मन में नई ऊर्जा और उत्साह रहेगा, जिससे आप कई कामों को तेजी से पूरा कर पाएंगे. किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ सकती है. यात्रा के भी योग बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर आज का दिन सफलता और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.
Aaj ka Rashifal 29 June 2026:(मेष राशि) आगे की योजनाओं को दिशा देने का मिलेगा सही समय
आज भविष्य की योजनाओं पर विचार करने और उन्हें व्यवस्थित करने का अच्छा अवसर मिलेगा. करियर या व्यवसाय से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर आप गंभीरता से सोच सकते हैं. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या बदलाव की योजना बना रहे हैं तो धीरे-धीरे उसकी रूपरेखा तैयार हो सकती है. आर्थिक मामलों में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा और सोच-समझकर लिए गए निर्णय आगे लाभ देंगे. जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से बचें. आज का दिन आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने और आगे की दिशा तय करने में मदद करेगा. सही योजना और धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना मजबूत होगी.
Aaj 29 June 2026 Ka Rashifal:(मेष राशि) रिश्तों में बढ़ेगी समझ और सहयोग की भावना
आज पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है. जीवनसाथी या किसी करीबी व्यक्ति के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और गलतफहमियां दूर होंगी. घर के माहौल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आपसी सहयोग मजबूत होगा. यदि किसी पुराने विवाद को लेकर तनाव चल रहा था तो आज उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है. मित्रों का सहयोग भी आपके कई कार्यों को आसान बना देगा. आपकी विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए संवाद सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. आज का दिन आपको भावनात्मक संतुलन और रिश्तों में मजबूती देने वाला साबित हो सकता है.
29 June 2026 Rashifal:(मेष राशि) मानसिक शांति और आत्मविश्वास से बनेगा दिन और बेहतर
आज मानसिक रूप से आप पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे और अपने कार्यों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे. किसी पुरानी चिंता या तनाव से राहत मिलने की संभावना है, जिससे मन हल्का रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सोच और निर्णय क्षमता को महत्व दिया जाएगा. यदि किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर दुविधा चल रही थी तो आज उसका समाधान निकल सकता है. परिवार और कार्य दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे. धैर्य और शांत स्वभाव आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा दिखाएगा. किसी भी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. आज का दिन आपको स्थिरता और मानसिक मजबूती प्रदान करेगा, जिससे आने वाले दिनों की तैयारी बेहतर हो सकेगी.
Rashifal Today Live:अमृत काल और सूर्य की स्थिति
- आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5:00 बजे तक रहेगा, जो ध्यान और साधना के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है.
- इसके अलावा अमृत काल रात 8:57 से 10:45 बजे तक रहेगा, जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए लाभकारी समय है.
- सूर्योदय सुबह 5:48 बजे और सूर्यास्त शाम 7:12 बजे होगा.
- इस दिन चंद्र उदय शाम 7:02 बजे और चंद्र अस्त सुबह 5:41 बजे रहेगा.
- पंचांग के अनुसार सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसका स्वामी राहु है, जबकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में गोचर करेगा.
- यह समय आध्यात्मिक कार्यों और आत्मचिंतन के लिए अनुकूल माना जाता है.
- सही समय का चयन करके किए गए कार्य अधिक सफल और फलदायी सिद्ध हो सकते हैं.
Rashifal 29 June 2026:(पंचांग) पूर्णिमा तिथि और धार्मिक महत्व
आज 29 जून 2026 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो सुबह 5:26 बजे तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी. पूर्णिमा का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है. पवित्र नदियों में स्नान और दान-पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रहेगा. जो लोग धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ या ध्यान साधना से जुड़ते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त हो सकता है. इस दिन किए गए अच्छे कर्म लंबे समय तक शुभ परिणाम देते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाने में सहायक होते हैं.
Astrology LIVE:राहुकाल, गुलिक काल और यमघण्ट काल की सावधानियां
आज राहुकाल सुबह 7:43 से 9:22 बजे तक रहेगा, गुलिक काल 7:12 से 8:56 बजे तक और यमघण्ट काल 10:41 से 12:25 बजे तक रहेगा. इन समयों को अशुभ माना जाता है और इनमें कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए. विशेष रूप से महत्वपूर्ण निर्णय, निवेश या यात्रा इन समयों में टालना बेहतर होता है. पूर्व दिशा में दिशाशूल रहने के कारण इस दिशा में यात्रा करने से भी बचना चाहिए. यदि यात्रा आवश्यक हो तो उचित उपाय करके ही आगे बढ़ना चाहिए. इन सावधानियों का पालन करने से जीवन में अनावश्यक बाधाओं से बचा जा सकता है और कार्य अधिक सुचारू रूप से पूरे होते हैं.
Rashifal 29 June 2026:अभिजीत मुहूर्त और शुभ कार्य का सर्वोत्तम समय
आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:57 बजे तक रहेगा, जिसे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्य सफल और फलदायी होते हैं. चाहे कोई नया काम शुरू करना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो या पूजा-पाठ करना हो, यह समय अत्यंत लाभकारी माना जाता है. इस मुहूर्त में ऊर्जा संतुलित रहती है और बाधाओं का प्रभाव कम हो जाता है. इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की योजना इसी समय में बनाना सबसे अच्छा रहता है. यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव और स्थिरता लाने में मदद करता है.
Rashifal Today Live:शुभ योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव
आज के दिन शुक्ल योग प्रभावी रहेगा और इसके बाद ब्रह्म योग का प्रभाव शुरू होगा. दोनों ही योग शुभ माने जाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिणाम देने वाले होते हैं. इस समय किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहती है और बाधाएं कम होती हैं. धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य और पूजा-पाठ के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त माना जाता है. यह योग व्यक्ति के मन में स्थिरता और सकारात्मक सोच को बढ़ाता है. आज का दिन नए संकल्प लेने, भविष्य की योजना बनाने और आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. सही दिशा में किया गया प्रयास जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है.
Daily Horoscope Live:चंद्र और सूर्य नक्षत्र का ज्योतिषीय प्रभाव
आज सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी ग्रह राहु माने जाते हैं, जबकि चंद्रमा मूल नक्षत्र में गोचर करेगा. यह संयोजन व्यक्ति के विचारों में गहराई और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है. कुछ लोगों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा संवेदनशील या परिवर्तनशील भी हो सकता है. चंद्रमा का मूल नक्षत्र में होना जीवन के गहरे पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करता है. यह समय आध्यात्मिक कार्यों, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त माना जाता है. निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर कार्य को सोच-समझकर करना लाभदायक रहेगा. यह ग्रह स्थिति व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनने और जीवन के प्रति अधिक समझ विकसित करने में सहायता कर सकती है.
Astrology Live Updates:ब्रह्म मुहूर्त और अमृत काल का महत्व
आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5:00 बजे तक रहेगा, जिसे ध्यान, योग और मंत्र जाप के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है. इस समय किए गए कार्य मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करते हैं. इसके बाद दिन में सूर्य उदय 5:48 बजे और सूर्य अस्त 7:12 बजे होगा, जो दिन के प्राकृतिक चक्र को संतुलित करता है. वहीं रात में 8:57 से 10:45 बजे तक अमृत काल रहेगा, जिसे किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, निर्णय या पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस समय किए गए कार्य लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम देते हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय आत्मचिंतन और निर्णय लेने के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है. यदि कोई व्यक्ति नई शुरुआत या महत्वपूर्ण योजना बनाना चाहता है, तो इन मुहूर्तों का उपयोग करना लाभदायक रहेगा.
Horoscope 29 June 2026:पूर्णिमा तिथि का धार्मिक महत्व और आज का प्रभाव
29 जून 2026 को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो सुबह 5:26 बजे तक प्रभावी रहेगी, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी. हिंदू धर्म में पूर्णिमा को अत्यंत शुभ और पवित्र तिथि माना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. इस दिन व्रत, दान, स्नान और पूजा-पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है. पूर्णिमा का प्रभाव मन और विचारों पर भी गहरा पड़ता है, जिससे व्यक्ति अधिक भावुक और संवेदनशील महसूस कर सकता है. आज का दिन आत्मिक शांति और धार्मिक कार्यों के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है. जो लोग आध्यात्मिक साधना या नए धार्मिक संकल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा. वातावरण में सकारात्मकता और शांति का अनुभव बढ़ सकता है और मन को स्थिरता मिलने की संभावना है.