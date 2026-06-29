Rashifal, 29 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नई उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है. आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में ज्ञान, भाग्य, विस्तार और दूरदृष्टि का प्रतीक माना जाता है. इस गोचर के प्रभाव से लोगों में नए अवसरों को अपनाने का साहस बढ़ेगा और लंबे समय से रुके कार्यों को गति मिल सकती है.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जबकि व्यापारियों के लिए नए संपर्क, दूरस्थ योजनाएं और कारोबार के विस्तार के योग बन रहे हैं. आर्थिक मामलों में कई राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ जातकों को खर्च और निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पारिवारिक जीवन में भी अधिकांश राशियों के लिए सुखद माहौल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

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