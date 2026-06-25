Rashifal, 25 June 2026: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन में अलग-अलग रूप में दिखाई देगा. यह गोचर कहीं रिश्तों को मजबूत करेगा तो कहीं करियर और आर्थिक मामलों में नई दिशा देने का काम करेगा. कुछ राशियों के लिए यह समय सामाजिक संपर्क बढ़ाने और नई संभावनाओं को पहचानने का रहेगा, जबकि कुछ लोगों को अपने भीतर झांकने और महत्वपूर्ण निर्णयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी.
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कार्यक्षेत्र में कई राशियों को नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में कई राशियों के लिए आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जबकि प्रेम संबंधों में संवाद और विश्वास मजबूत होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में संतुलन, सावधानी और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर चंद्रमा का यह गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, सहयोग, व्यावहारिक सोच और सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आया है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का विस्तृत राशिफल.
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Rashifal 25 June 2026:(वृषभ राशि) स्वास्थ्य, उपाय और शुभ रंग
स्वास्थ्य के मामले में संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक रहेगा. कार्यों की अधिकता के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए समय-समय पर विश्राम करना लाभदायक रहेगा. भोजन और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने से ऊर्जा का स्तर बेहतर रह सकता है. अनावश्यक तनाव से बचने का प्रयास करें और अपनी जिम्मेदारियों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करें. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच उपयोगी साबित हो सकती है. उपाय के रूप में चांदी के किसी छोटे पात्र में स्वच्छ जल भरकर उसमें दो इलायची डालें और रात में चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय के लिए रखें. अगले दिन वह जल किसी तुलसी या सुगंधित पौधे में अर्पित करें. यह उपाय शुभ माना गया है. आज का शुभ रंग आसमानी नीला है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है.
Rashifal Today Live:(वृषभ राशि) आर्थिक पक्ष
वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी. अनावश्यक खर्चों को सीमित रखने से बजट संतुलित रहेगा. धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी के बजाय सावधानी से निर्णय लेना अधिक लाभदायक रहेगा. यदि कोई नया आर्थिक समझौता करने जा रहे हैं तो सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक होगा. पुराने प्रयासों का आर्थिक लाभ धीरे-धीरे प्राप्त होने की संभावना है. धन संबंधी मामलों में अनुभव और समझदारी का उपयोग करना बेहतर रहेगा. किसी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय से पहले विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने से भविष्य में स्थिरता बनी रह सकती है. वित्तीय मामलों में धैर्य रखना और जोखिम भरे फैसलों से बचना आज के दिन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाएगा.
Daily Horoscope Live:(वृषभ राशि) पारिवारिक जीवन और रिश्ते
घरेलू जीवन में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें. किसी बड़े सदस्य से प्राप्त सलाह भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. घर के वातावरण को शांत और संतुलित बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि अनावश्यक विवाद मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं. दिन के उत्तरार्ध में वातावरण अधिक सौहार्दपूर्ण बन सकता है और आपसी समझ बेहतर हो सकती है. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने वाला समय रहेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने से सामंजस्य मजबूत होगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करना कई बातों को सरल बना सकता है.
Astrology Live Updates:(वृषभ राशि) कार्यक्षेत्र और कारोबार
कार्यक्षेत्र में अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपके कार्यों पर जा सकता है. अपने अनुभव और कौशल का सही उपयोग करने से स्थिति आपके पक्ष में रह सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और रणनीति के बल पर स्थिति अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे. कारोबार में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक साबित हो सकते हैं. ग्राहकों और सहयोगियों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा. किसी नई योजना पर विचार हो सकता है, लेकिन उसे लागू करने से पहले सभी पहलुओं को समझना बेहतर रहेगा. निरंतर प्रयास और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कार्यक्षेत्र में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.
Horoscope 25 June 2026:(वृषभ राशि) कार्यक्षमता और दिनचर्या
आज चंद्र गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षमता, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर विशेष प्रभाव डालेगा. चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में रहेगा, जिससे अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. लंबे समय से लंबित कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने की दिशा में प्रयास बढ़ सकते हैं. यह समय अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है. कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. दिनभर जिम्मेदारियों का दबाव बना रह सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे. जिन कार्यों में सूक्ष्मता और एकाग्रता की आवश्यकता है, उनमें सफलता मिलने की संभावना रहेगी. समय का सही उपयोग करने से कार्यभार कम हो सकता है. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना और अनावश्यक बातों से दूरी बनाए रखना लाभदायक रहेगा. दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने से मानसिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
Astrology LIVE:(मेष राशि) स्वास्थ्य, उपाय और शुभ रंग
लगातार काम करने के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. दिनभर की व्यस्तता के बीच आराम के लिए भी समय निकालना आवश्यक रहेगा. खान-पान में संतुलन बनाए रखने से ऊर्जा का स्तर बेहतर रह सकता है. अत्यधिक भागदौड़ से बचना और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना लाभदायक रहेगा. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. समय पर भोजन और पर्याप्त विश्राम शरीर को बेहतर स्थिति में बनाए रखने में सहायक हो सकता है. उपाय के रूप में अपने घर में खीर बनाकर मां लक्ष्मी के मंदिर में प्रसाद लगाएं और भक्तजनों को बांटें. यह उपाय शुभ माना गया है. दिन के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखना और अपने कार्यों को धैर्यपूर्वक पूरा करना लाभदायक रहेगा. आज का शुभ रंग सिंदूरी लाल है, जो आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है.
Aaj 25 June 2026 Ka Rashifal:(मेष राशि) आर्थिक पक्ष
आर्थिक पक्ष में संतुलित स्थिति बनी रहने की संभावना है. आय के नए स्रोतों पर विचार हो सकता है और वित्तीय योजनाओं को लेकर गंभीर चर्चा भी संभव है. धन संबंधी मामलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा और किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना लाभदायक हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आने वाले समय में आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. यदि कुछ समय से किसी पुराने लेन-देन का इंतजार था तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने से लाभ मिलने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचना और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. धन संबंधी मामलों में धैर्य बनाए रखना और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना अधिक लाभकारी रहेगा.
Aaj ka Rashifal 25 June 2026:(मेष राशि) पारिवारिक जीवन और रिश्ते
पारिवारिक वातावरण अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है और घरेलू मामलों में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे कम करने का अनुकूल समय है. रिश्तों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और मन की बात साझा करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. अविवाहित लोगों के लिए नए परिचय भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. मित्रों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा और किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है. परिवार और मित्रों के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष प्रदान कर सकता है. संबंधों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास लाभदायक रहेगा. दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना रिश्तों को और मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है.
Aaj Ka Rashifal:(मेष राशि) कार्यक्षेत्र और कारोबार
कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर होगा. जिन योजनाओं पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, उनमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने का अवसर रहेगा. टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कार्यस्थल पर संतुलित व्यवहार और व्यावहारिक सोच लाभदायक साबित हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को किसी नए ग्राहक या साझेदार से लाभ मिलने के संकेत हैं. कारोबार में नए संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. यदि किसी योजना को आगे बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो उस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है. हालांकि निर्णय लेते समय केवल उत्साह पर निर्भर रहने के बजाय व्यावहारिकता को भी महत्व देना आवश्यक रहेगा. कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का प्रयास सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है और दिनभर व्यस्तता बनी रह सकती है.
Astrology LIVE:(मेष राशि) संबंध और सामाजिक संपर्क
आज चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए संबंधों, साझेदारी और सामाजिक संपर्कों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा, इसलिए दिनभर लोगों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी. यह समय दूसरों के विचारों को समझने और आपसी सहयोग को मजबूत करने का संकेत देता है. जिन लोगों के साथ लंबे समय से किसी विषय पर चर्चा चल रही थी, उनके साथ संवाद बेहतर हो सकता है. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ सकती है और लोगों के साथ मेलजोल के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी उपयोगी साबित हो सकती है. दिनभर व्यवहार में संतुलन बनाए रखना लाभदायक रहेगा. दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. यदि किसी संबंध में दूरी या गलतफहमी बनी हुई थी तो उसे कम करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है. आपसी समझ और सहयोग से कई मामलों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी.
25 June 2026 Rashifal:राहुकाल, यमघण्टकाल और दिशाशूल
25 जून 2026 को राहुकाल दोपहर 2:10 बजे से 3:50 बजे तक रहेगा. वहीं गुलिक काल सुबह 9:08 बजे से दोपहर 10:48 बजे तक और यमघण्टकाल सुबह 5:46 बजे से 7:27 बजे तक प्रभावी रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ समय माना जाता है. इसके अलावा इस दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है. यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपायों का पालन करने की बात कही गई है. पंचांग के अनुसार राहुकाल, गुलिक काल, यमघण्टकाल और दिशाशूल का ध्यान रखना महत्वपूर्ण माना जाता है.
Aaj 25 June 2026 Ka Rashifal:अभिजित मुहूर्त और शुभ समय
पंचांग के अनुसार 25 जून को दोपहर 12:02 बजे से 12:56 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा. इसे दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय माना गया है. मान्यता है कि इस अवधि में किसी भी नए कार्य की शुरुआत, पूजा-पाठ या महत्वपूर्ण निर्णय लेना अत्यंत फलदायी हो सकता है. अभिजित मुहूर्त दिन के मध्य में पड़ता है और इसे विशेष शुभता प्रदान करने वाला समय माना जाता है. पंचांग में इस मुहूर्त का उल्लेख प्रमुख रूप से किया गया है. जो लोग किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय विशेष महत्व रखता है. धार्मिक कार्यों और शुभ निर्णयों के लिए भी अभिजित मुहूर्त को अनुकूल माना जाता है.
Rashifal Today Live:शिव और सिद्ध योग का शुभ संयोग
वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जून 2026 को हर्षण योग नहीं रहेगा, बल्कि शिव योग प्रभावी रहेगा. इसके साथ ही इस दिन सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है. पंचांग में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस दिन कोई वज्र योग नहीं है. शिव और सिद्ध योग का एक साथ बनना दिन को विशेष महत्व प्रदान करता है. ज्योतिषीय दृष्टि से योगों की स्थिति को शुभ और अशुभ प्रभावों के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन बनने वाला शिव और सिद्ध योग पंचांग की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है. धार्मिक और ज्योतिषीय गणनाओं में इन योगों का विशेष स्थान माना जाता है. इसलिए 25 जून का दिन योगों की दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहेगा.
Rashifal 25 June 2026:ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति
25 जून 2026 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. वहीं चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में स्थित रहेगा और तुला राशि में गोचर करेगा. पंचांग के अनुसार सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे. ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति दिनभर के ज्योतिषीय प्रभावों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. चंद्रमा का तुला राशि में गोचर और स्वाति नक्षत्र में स्थित होना विशेष माना गया है. वहीं सूर्य का मिथुन राशि और आर्द्रा नक्षत्र में होना भी दिन की खगोलीय स्थिति को दर्शाता है. पंचांग में ग्रहों की यह स्थिति धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी आधार पर दिन के प्रभावों का आकलन किया जाता है.
Daily Horoscope Live:सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रमा का समय
पंचांग के अनुसार 25 जून 2026 को सुबह 5:24 बजे सूर्योदय होगा और शाम 7:21 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं चंद्रमा से जुड़े समय की बात करें तो दोपहर 3:28 बजे चंद्रोदय और रात 2:31 बजे चंद्रास्त होगा. सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति पंचांग गणना में महत्वपूर्ण मानी जाती है. दिन और रात के इन समयों के आधार पर विभिन्न धार्मिक और ज्योतिषीय गणनाएं निर्धारित की जाती हैं. पंचांग में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय विशेष महत्व रखता है क्योंकि कई शुभ और अशुभ काल इन्हीं के आधार पर तय किए जाते हैं. धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक पूजा-पाठ के लिए भी इन समयों को ध्यान में रखा जाता है. 25 जून का दिन खगोलीय दृष्टि से भी विशेष स्थिति लिए हुए रहेगा.
Horoscope 25 June 2026:अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त का संयोग
25 जून को दिन की शुरुआत कई शुभ कालों के साथ होगी. पंचांग के अनुसार सुबह 4:11 बजे से 4:59 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जिसे पूजा-पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है. इसके बाद सुबह 6:46 बजे से 8:32 बजे तक अमृत काल रहेगा. यह समय भी शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है. दिनभर के कार्यों की योजना बनाने वाले लोगों के लिए ये दोनों समय विशेष महत्व रखते हैं. धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ सकारात्मक और शुभ कार्यों की शुरुआत भी इन कालों में की जा सकती है. पंचांग में बताए गए ये समय दिन की शुभता को बढ़ाने वाले माने जाते हैं और विशेष रूप से निर्जला एकादशी के अवसर पर इनका महत्व और बढ़ जाता है.
Horoscope 25 June 2026:निर्जला एकादशी का महत्व
हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है और किसी भी शुभ कार्य, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ से पहले पंचांग देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति पर आधारित होता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है. 25 जून 2026, गुरुवार को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है. यह तिथि रात 8:09 बजे तक प्रभावी रहेगी. निर्जला एकादशी को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालु इस दिन व्रत, पूजा और भगवान विष्णु के स्मरण के माध्यम से पुण्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं. पंचांग के अनुसार यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है.