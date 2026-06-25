Rashifal, 25 June 2026: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशियों के जीवन में अलग-अलग रूप में दिखाई देगा. यह गोचर कहीं रिश्तों को मजबूत करेगा तो कहीं करियर और आर्थिक मामलों में नई दिशा देने का काम करेगा. कुछ राशियों के लिए यह समय सामाजिक संपर्क बढ़ाने और नई संभावनाओं को पहचानने का रहेगा, जबकि कुछ लोगों को अपने भीतर झांकने और महत्वपूर्ण निर्णयों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होगी.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

कार्यक्षेत्र में कई राशियों को नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं, वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं. पारिवारिक जीवन में कई राशियों के लिए आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा, जबकि प्रेम संबंधों में संवाद और विश्वास मजबूत होने की संभावना है. आर्थिक मामलों में संतुलन, सावधानी और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर चंद्रमा का यह गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन, सहयोग, व्यावहारिक सोच और सकारात्मक बदलाव का संदेश लेकर आया है. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी राशियों का विस्तृत राशिफल.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ