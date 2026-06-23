Rashifal, 23 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए संतुलन, सहयोग और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे वातावरण में सामंजस्य, अनुशासन और सकारात्मक संवाद का प्रभाव बना रहेगा. इस ग्रह स्थिति का असर लोगों के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों पर दिखाई देगा. जहां कई राशियों को करियर में नई जिम्मेदारियां और पहचान मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
व्यापार, शिक्षा, मीडिया, कला, जनसंपर्क और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. परिवार और रिश्तों के लिहाज से भी दिन अनुकूल रहेगा और कई लोगों को अपनों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है और योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयास अच्छे परिणाम दे सकते हैं. आइए जानते हैं 23 जून 2026 का विस्तृत राशिफल और जानें कि आपकी राशि के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है.
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Astrology LIVE:(मेष राशि) आज की विशेष सलाह और शुभ संकेत
आज का दिन मेष राशि वालों को सहयोग, संतुलन और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ मिलकर काम करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना और जोखिम वाले कदमों से बचना लाभदायक रहेगा. परिवार और मित्रों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि उनका सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. यदि आप किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी तैयारी कर लें. दिन के दौरान कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आने वाले समय में आपकी प्रगति और सफलता का आधार बने. इसलिए हर संभावना पर ध्यान देना आवश्यक होगा. आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन दूसरों की सलाह को भी महत्व दें. सकारात्मक सोच, संतुलित व्यवहार और निरंतर प्रयास आज आपको सफलता के करीब ले जा सकते हैं. यह दिन रिश्तों को मजबूत बनाने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.
23 June 2026 Rashifal:(मेष राशि) आत्मविश्वास और ऊर्जा से मिलेगी नई दिशा
आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दोनों उच्च स्तर पर रह सकते हैं. आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय प्रयास करेंगे. नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और कई मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. मानसिक रूप से आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करेंगे. हालांकि किसी भी कार्य में अत्यधिक जल्दबाजी करने से बचना आवश्यक होगा. शिक्षा, खेल, प्रबंधन, तकनीक और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त आराम और संतुलित खानपान बनाए रखना जरूरी होगा. दिनभर की व्यस्तता के बीच थोड़ा समय स्वयं के लिए निकालना भी लाभदायक रहेगा. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करेंगे. आज का दिन अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने का अवसर प्रदान कर सकता है.
Aaj 23 June 2026 Ka Rashifal:(मेष राशि) रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता और आपसी समझ
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य और सहयोग का वातावरण बना रह सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं. यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी चल रही थी तो उसे दूर करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा तथा दोनों मिलकर भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. अविवाहित लोगों के जीवन में कोई नया परिचय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आपकी सकारात्मक सोच और सहयोगी व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. सामाजिक स्तर पर भी आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है. दिन के अंत तक आप अपने प्रियजनों के साथ सुखद और संतोषजनक समय का अनुभव कर सकते हैं. रिश्तों के मामले में यह दिन काफी शुभ माना जा सकता है.
Aaj ka Rashifal 23 June 2026:(मेष राशि) आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें निर्णय
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि वालों को संतुलित और व्यावहारिक सोच अपनाने की सलाह दे रहा है. धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सभी पहलुओं का आकलन करना अधिक लाभदायक रहेगा. यदि आप किसी निवेश या वित्तीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों और साझेदारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. किसी पुराने प्रयास का आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक रहेगा. परिवार की जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर धन का उपयोग करना बेहतर रहेगा. आज आपकी दूरदर्शिता और समझदारी आर्थिक मामलों में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है. किसी भी बड़े खर्च या निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगा. संतुलित आर्थिक प्रबंधन आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा.
Aaj Ka Rashifal:(मेष राशि) कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा प्रभाव, साझेदारी से मिलेगा लाभ
आज तुला राशि में चंद्रमा का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए रिश्तों, साझेदारी और व्यावसायिक सहयोग को मजबूत बनाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको ऐसे लोगों का साथ मिल सकता है जो लंबे समय से आपके प्रयासों को समझ रहे थे और अब आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनेगा और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका प्रमुख हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे, जिससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को नए साझेदारों या ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. लंबे समय से रुके हुए किसी कार्य में गति आ सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता लोगों को प्रभावित करेगी. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. कुल मिलाकर करियर और व्यवसाय के लिहाज से दिन प्रगति और सहयोग दिलाने वाला रहेगा.
Aaj 23 June 2026 Ka Rashifal:दिशाशूल और यात्रा से पहले जान लें जरूरी बातें
23 जून 2026 को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में दिशाशूल का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि जिस दिशा में दिशाशूल हो, उस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे कार्यों में बाधा या अनावश्यक परेशानियां आ सकती हैं. यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना जरूरी हो, तो ज्योतिषीय उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है. इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे बौद्धिक कार्यों, योजना निर्माण और व्यावहारिक निर्णयों को बल मिल सकता है. यात्रा, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकलने से पहले शुभ समय और दिशा का ध्यान रखना लाभकारी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उचित समय और सही दिशा का चयन व्यक्ति को सफलता और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सहायता कर सकता है.
23 June 2026 Rashifal:राहुकाल, गुलिक काल और यमघंट काल में रखें सावधानी
- जहां दिन में कई शुभ समय मौजूद हैं, वहीं कुछ ऐसे समय भी हैं, जिन्हें ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ माना जाता है.
- 23 जून 2026 को राहुकाल दोपहर 3:55 बजे से 5:39 बजे तक रहेगा.
- इसके अलावा गुलिक काल सुबह 11:53 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक रहेगा.
- यमघंट काल सुबह 9:12 बजे से 10:55 बजे तक रहेगा.
- पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन समयों में नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए.
- विशेष रूप से निवेश, यात्रा, व्यवसायिक समझौते और शुभ कार्यों को इन अवधियों में शुरू नहीं किया जाता.
- हालांकि नियमित और दैनिक कार्यों पर इसका प्रभाव नहीं माना जाता.
- ज्योतिषियों का मानना है कि यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना आवश्यक हो तो शुभ मुहूर्त का चयन करके उसे प्रारंभ करना अधिक लाभदायक रहता है.
- इसलिए दिन की योजना बनाते समय इन समयों का ध्यान रखना उपयोगी साबित हो सकता है.
Rashifal 23 June 2026:अभिजीत मुहूर्त में शुरू करें महत्वपूर्ण काम
- यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, तो 23 जून का अभिजीत मुहूर्त आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है.
- पंचांग के अनुसार यह शुभ मुहूर्त दोपहर 12:15 बजे से 1:08 बजे तक रहेगा.
- ज्योतिष शास्त्र में अभिजीत मुहूर्त को दिन का सबसे शक्तिशाली और शुभ समय माना गया है.
- मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है.
- विवाह, व्यवसाय, निवेश, नई परियोजना की शुरुआत, धार्मिक अनुष्ठान और महत्वपूर्ण समझौतों के लिए यह समय अनुकूल माना जाता है.
- जिन लोगों को किसी कारणवश अन्य शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाते, वे अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं.
- इस समय सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है, जिससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं और सफलता के मार्ग खुल सकते हैं.
Daily Horoscope Live:वरीयान योग बनाएगा दिन को विशेष, जानें इसका महत्व
23 जून 2026 को बनने वाला वरीयान योग इस दिन को और अधिक महत्वपूर्ण बना रहा है. वैदिक ज्योतिष में वरीयान योग को शुभ योगों में गिना जाता है. माना जाता है कि इस योग में किए गए कार्यों में स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है. विशेष रूप से शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य, निवेश की योजना, नए संपर्क और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह योग अनुकूल माना जाता है. इस दिन कोई वज्र योग नहीं बन रहा है, जिससे कई प्रकार की ज्योतिषीय बाधाओं का प्रभाव कम माना जाता है. वरीयान योग व्यक्ति को धैर्य, संतुलन और दूरदर्शिता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है. जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस योग के प्रभाव से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से भी यह समय पूजा-पाठ और ईश्वर की आराधना के लिए लाभकारी माना जाता है.
Horoscope 23 June 2026:सूर्योदय, सूर्यास्त और ग्रहों की चाल का दिन पर प्रभाव
- वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व होता है.
- 23 जून 2026 को सूर्योदय सुबह 5:46 बजे और सूर्यास्त शाम 7:11 बजे होगा.
- इस दिन दोपहर 1:42 बजे चंद्रोदय और रात 1:20 बजे चंद्रास्त होगा.
- पंचांग के अनुसार सूर्य मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करेंगे.
- आर्द्रा नक्षत्र परिवर्तन, विचारों की गहराई और नई परिस्थितियों का प्रतीक माना जाता है.
- वहीं चंद्रमा सुबह 6:24 बजे तक हस्त नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
- चित्रा नक्षत्र रचनात्मकता, सौंदर्य, योजना और निर्माण से जुड़ा माना जाता है.
- इन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव लोगों के निर्णय, व्यवहार और कार्यक्षेत्र पर भी पड़ सकता है.
- ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन सोच-समझकर योजनाएं बनाने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.
Astrology LIVE:हनुमान जी की पूजा और शुभ कार्यों के लिए क्यों खास है 23 जून का दिन
23 जून 2026, मंगलवार का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है. मंगलवार का संबंध भगवान हनुमान से माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा-पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष फल प्राप्त हो सकता है. पंचांग के अनुसार इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:39 बजे तक रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. नवमी तिथि को धार्मिक कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए शुभ माना जाता है. दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होगी, जो सुबह 4:10 बजे से 4:58 बजे तक रहेगा. यह समय ध्यान, जप, तप और पूजा के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है. इसके अलावा सुबह 5:30 बजे से 7:12 बजे तक अमृत काल रहेगा, जो किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत, पूजा-पाठ या सकारात्मक निर्णय लेने के लिए शुभ समय माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ किए गए कार्यों का विशेष पुण्य प्राप्त हो सकता है.