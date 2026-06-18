Rashifal, 18 June 2026: 18 जून 2026, गुरुवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. आज चंद्रमा की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव और नए अवसर देखने को मिल सकते हैं. कुछ राशियों के लिए यह दिन करियर में प्रगति, आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने खर्चों, स्वास्थ्य और रिश्तों को लेकर सजग रहने की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए सौदे या लाभ के अवसर बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में संवाद और सहयोग की भावना कई समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहने के संकेत हैं, हालांकि कुछ मामलों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तैयार यह दैनिक राशिफल आपको दिनभर की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी देता है, ताकि आप अपने दिन की बेहतर योजना बना सकें और सही समय पर सही निर्णय ले सकें.
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Daily Horoscope Live:मिथुन राशि (स्वास्थ्य और उपाय)
- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन गले या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.
- दिनचर्या को संतुलित रखना आवश्यक होगा. अधिक मीठा या भारी भोजन से बचें.
- उपाय के रूप में तुलसी में जल अर्पित करें और ॐ विष्णवे नमः का जप करें. यह दिन आपको संतुलन और स्थिरता देगा.
- शुभ रंग हल्का पीला रहेगा.
Rashifal Today Live:मिथुन राशि (आर्थिक और संबंध स्थिति)
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा. किसी पुराने पैसे की प्राप्ति हो सकती है या नए अवसर बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और घर का माहौल अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है जिससे रिश्तों में स्थिरता आएगी. सामाजिक संपर्क मजबूत होंगे.
Rashifal 18 June 2026:मिथुन राशि (कार्य और करियर स्थिति)
- कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करेंगे.
- नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा.
- व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों की मांग के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है.
- किसी पुराने सौदे या रुके हुए कार्य में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.
- सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होगा. काम में स्थिरता बनी रहेगी और धीरे धीरे परिणाम बेहतर होंगे.
Astrology LIVE:मिथुन राशि (आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संवाद)
- आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगी.
- दिन की शुरुआत गंभीर विचारों के साथ हो सकती है और आप आर्थिक योजनाओं पर अधिक ध्यान देंगे.
- आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, जिससे लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे.
- परिवार के किसी सदस्य से महत्वपूर्ण चर्चा संभव है और किसी निर्णय पर सहमति बन सकती है.
- मानसिक रूप से आप स्थिर रहेंगे, लेकिन थोड़ी चिंता आर्थिक मामलों को लेकर रह सकती है.
18 June 2026 Rashifal:वृषभ राशि (स्वास्थ्य और उपाय)
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी होगा और पानी का सेवन पर्याप्त करें. मानसिक संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा. उपाय के रूप में दिन की शुरुआत 15 मिनट तेज चाल से पैदल चलकर करें और हरी सब्जियों का सेवन या दान करें. यह दिन आपको प्रगति और आत्मविश्वास दोनों देगा. शुभ रंग हल्का हरा रहेगा.
Aaj 18 June 2026 Ka Rashifal:वृषभ राशि (आर्थिक और पारिवारिक स्थिति)
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. आय के नए स्रोत बन सकते हैं या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि खर्च भी समान रूप से बढ़ सकते हैं इसलिए संतुलन जरूरी रहेगा. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहेगा और घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में संवाद और स्पष्टता बढ़ेगी जिससे गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक जीवन में सहयोग और समझ बढ़ेगी. रिश्तों में स्थिरता और विश्वास मजबूत होगा.
Aaj ka Rashifal 18 June 2026:वृषभ राशि (कार्य और करियर प्रगति)
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और व्यावहारिक सोच की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपकी भूमिका प्रभावशाली हो सकती है. मीडिया, सेल्स, शिक्षा या लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. व्यापार में छोटे सौदे लाभ दे सकते हैं और नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय उपयुक्त रहेगा. हालांकि हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और काम में स्थिरता आएगी.
Aaj Ka Rashifal:वृषभ राशि (आत्मविश्वास और संवाद स्थिति)
आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साहस, आत्मविश्वास और संवाद क्षमता को मजबूत करेगी. दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ होगी और आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की दिशा में सक्रिय रहेंगे. मन में नए विचार आएंगे और आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाने में सफल रहेंगे. भाई बहनों या करीबी लोगों से सहयोग मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं या मुलाकातें भी लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं. मानसिक रूप से आप अधिक सक्रिय और निर्णायक महसूस करेंगे.
Horoscope 18 June 2026:मेष राशि (स्वास्थ्य और उपाय)
- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक थकान या अधिक सोचने की स्थिति परेशान कर सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी होगा और पर्याप्त आराम लेना लाभकारी रहेगा. पानी का सेवन बढ़ाएं और अनावश्यक तनाव से बचें.
- उपाय के रूप में घर के मंदिर में माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और ॐ दुं दुर्गायै नमः मंत्र का 108 बार जप करें. यह दिन आपको मानसिक शांति और घरेलू स्थिरता प्रदान करेगा.
- शुभ रंग सफेद रहेगा.
Astrology Live Updates:मेष राशि (आर्थिक स्थिति और संबंध)
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी लेकिन घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी संभव है. घर की मरम्मत, साज सज्जा या जरूरी सामान पर खर्च हो सकता है. धन प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा ताकि भविष्य में कोई असंतुलन न आए. किसी पुराने वित्तीय मामले में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और सहयोग बेहतर होगा. अविवाहित लोगों के लिए पारिवारिक स्तर पर रिश्ता आगे बढ़ सकता है.
Daily Horoscope Live:मेष राशि (कार्य, नौकरी और व्यापार स्थिति)
- कार्यस्थल पर दिन सामान्य लेकिन जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर नजर रख सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें.
- नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन कार्यभार थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों की मांग और सेवा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा.
- किसी नए सौदे या निवेश में जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है. धीरे और सोच समझकर लिए गए निर्णय ही लाभ देंगे.
Rashifal Today Live:मेष राशि (भावनात्मक स्थिति और पारिवारिक जीवन)
आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति भावनात्मक स्थिरता, घरेलू वातावरण और मानसिक शांति को मजबूत करने वाली रहेगी. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी गति से हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे मन स्थिर होने लगेगा. घर परिवार से जुड़े विषयों पर आपका ध्यान अधिक रहेगा और किसी पुराने मामले का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भूमिका अहम बन सकती है. घर का माहौल सामान्य से बेहतर होगा लेकिन मन में विचारों की अधिकता कभी कभी तनाव दे सकती है. कुल मिलाकर पारिवारिक संतुलन मजबूत रहेगा.
Rashifal 18 June 2026:दिशाशूल और ऋतु काल का प्रभाव
इस दिन दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा, इसलिए दक्षिण दिशा की यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने या परंपरागत उपाय करने की सलाह दी जाती है, जिससे किसी प्रकार की बाधा से बचा जा सके और यात्रा शुभ बनी रहे. वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरायण काल चल रहा है, जिसे धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ और सकारात्मक समय माना जाता है और यह वातावरण इस दिन की ऊर्जा और महत्व को और अधिक बढ़ा देता है, जिससे यह दिन आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से विशेष बन जाता है.
Astrology LIVE:शुभ मुहूर्त और राहुकाल का महत्व
- इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 33 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा, जिसे सभी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत उत्तम समय माना जाता है और इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक रहती है.
- वहीं राहुकाल दोपहर 1 बजकर 43 मिनट से 3 बजकर 26 मिनट तक रहेगा, जिसमें नए कार्य शुरू करने से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे अशुभ काल माना जाता है.
- इसके अलावा गुलिक काल और यमघण्ट काल भी दिन के अलग अलग हिस्सों में प्रभाव डालते हैं और इन्हें सामान्यतः सावधानी का समय माना जाता है.
18 June 2026 Rashifal:व्याघात योग और वणिज करण का असर
- इस दिन व्याघात योग शाम 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगा जिसे ज्योतिष में निर्णय लेने के लिए थोड़ा सावधानीपूर्ण समय माना जाता है और इस अवधि में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है.
- वहीं वणिज करण सुबह 8 बजकर 17 मिनट तक प्रभावी रहेगा जो व्यापार और आर्थिक लेनदेन के लिए शुभ माना जाता है और इससे दिन की शुरुआत व्यावसायिक दृष्टि से सकारात्मक बनती है.
- इस प्रकार दिन के अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं जो कार्यों की सफलता और सावधानी दोनों को प्रभावित करते हैं.
Aaj 18 June 2026 Ka Rashifal:पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग
इस दिन सुबह 11 बजकर 34 मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ और मंगलकारी नक्षत्र माना गया है और इसे सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों पूजा पाठ और नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद अनुकूल बताया गया है. पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्यों में सफलता स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलने की मान्यता है और यही कारण है कि इस अवधि को विशेष रूप से शुभ समय माना जाता है. इस नक्षत्र के दौरान किए गए शुभ कार्यों का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और यह दिन की ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बना देता है.
Aaj ka Rashifal 18 June 2026:सूर्योदय सूर्यास्त और चंद्र स्थिति का प्रभाव
- इस दिन सूर्योदय सुबह 5 बजकर 9 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 6 बजकर 51 मिनट पर होगा.
- चंद्रमा का उदय सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर और चंद्रास्त रात 10 बजकर 4 मिनट पर रहेगा.
- चंद्रमा कर्क राशि में स्थित रहेगा और सूर्य मिथुन राशि में रहेगा, जिससे ज्योतिषीय दृष्टि से भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक विषयों पर अधिक प्रभाव देखने को मिलता है.
- कर्क राशि में चंद्रमा होने के कारण मन में संवेदनशीलता बढ़ सकती है और लोग अपने घर परिवार और रिश्तों को लेकर अधिक गंभीर और भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं, जिससे दिन का मानसिक और व्यवहारिक पक्ष भी प्रभावित हो सकता है.
Aaj Ka Rashifal:विनायक चतुर्थी और गणेश पूजा का धार्मिक महत्व
धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से 18 जून 2026 (गुरुवार) का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी जो शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगी. चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन विनायक चतुर्थी का पर्व भी मनाया जाएगा इसलिए गणपति बप्पा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की आराधना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. गुरुवार का संयोग होने से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी विशेष मानी जाती है जिससे इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है और लोग व्रत तथा पूजा के माध्यम से शुभ फल प्राप्त करने की कामना करते हैं.