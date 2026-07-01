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54 minutes ago

Rashifal, 1 July 2026:  आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसरों, चुनौतियों और बदलावों का संकेत लेकर आया है. ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल आज कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है. कुछ राशियों के लिए यह दिन करियर में प्रगति और आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है, तो वहीं कुछ को अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

मेष से लेकर मीन राशि तक, हर जातक के लिए आज का दिन अलग अनुभव लेकर आ सकता है. कहीं रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी तो कहीं कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

आज का दैनिक राशिफल

आज का राशिफल आपको यह समझने में मदद करेगा कि, किस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा, साथ ही यह भी बताएगा कि किन बातों से बचकर आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं. अगर आप अपने भविष्य की छोटी-छोटी संभावनाओं को समझना चाहते हैं, तो यह राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...

Jul 01, 2026 05:14 (IST)
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1 July 2026 Rashifal:दिशाशूल और ग्रह गोचर

इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेगा. इस दिन उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा करना आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपाय अपनाना उचित माना जाता है. ग्रहों की यह स्थिति सामान्य जीवन पर हल्का प्रभाव डाल सकती है, इसलिए दिनभर सतर्कता और संतुलन बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

Jul 01, 2026 05:14 (IST)
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Astrology LIVE:अभिजित मुहूर्त और अशुभ समय

इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:47 तक रहेगा जिसे सबसे शुभ समय माना जाता है. इस दौरान कोई भी नया कार्य, पूजा या व्यापार शुरू करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. वहीं राहुकाल दोपहर 12:24 से 02:09 बजे तक रहेगा और यमगंड सुबह 8:56 से 10:40 बजे तक रहेगा. गुलिक काल भी 12:24 से 2:08 बजे तक प्रभावी रहेगा. इन समयों में कोई नया कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है.

Jul 01, 2026 05:13 (IST)
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Rashifal 1 July 2026:योग स्थिति

इस दिन ऐंद्र योग और वैधृति योग का संयोग बन रहा है. ऐंद्र योग को शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है जबकि वैधृति योग को मिश्रित प्रभाव देने वाला योग कहा जाता है. इस कारण किसी भी कार्य को करने से पहले समय और स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक होता है. योगों का यह संयोजन यह संकेत देता है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकते हैं जबकि सोच समझकर किया गया कार्य लाभकारी सिद्ध होगा. इस दिन संतुलन और धैर्य बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा.

Jul 01, 2026 05:13 (IST)
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Rashifal Today Live:ग्रह और नक्षत्र स्थिति

इस दिन सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा जिसके स्वामी राहु हैं. वहीं चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा और बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. ग्रहों और नक्षत्रों की यह स्थिति मानसिक और व्यवहारिक जीवन पर प्रभाव डालती है. सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में होना परिवर्तन और नई ऊर्जा का संकेत देता है जबकि चंद्रमा का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश स्थिरता और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है. इस कारण दिन में मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसमें कभी तेजी और कभी स्थिरता की स्थिति बन सकती है.

Jul 01, 2026 05:13 (IST)
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Daily Horoscope Live:सूर्योदय और सूर्यास्त

1 जुलाई 2026 को सूर्योदय सुबह 5:48 बजे और सूर्यास्त शाम 7:12 बजे होगा. इस दिन दिन और रात का संतुलन सामान्य जीवन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा. चंद्रमा का उदय रात 8:32 बजे होगा और चंद्रास्त सुबह 7:31 बजे रहेगा. सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिति दिनभर ऊर्जा और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है. सूर्योदय के समय किए गए कार्य अधिक सफल माने जाते हैं जबकि सूर्यास्त के बाद आध्यात्मिक कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है. इस दिन समय का सही उपयोग करना सफलता और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.

Jul 01, 2026 05:13 (IST)
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Astrology Live Updates:अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त

इस दिन रात 2:20 बजे से सुबह 4:06 बजे तक अमृत काल रहेगा, जिसे ज्योतिष में अत्यंत शुभ और फलदायी समय माना जाता है. इसके बाद सुबह 4:12 से 5:00 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जिसे साधना, ध्यान और पूजा के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाता है. इस समय वातावरण शांत रहता है और मन एकाग्रता की स्थिति में रहता है, जिससे आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय किए गए जप, ध्यान और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है. इस अवधि में किया गया अध्ययन और आत्मचिंतन भी अधिक प्रभावी माना जाता है. इसलिए इस दिन सुबह के समय का विशेष रूप से उपयोग धार्मिक और मानसिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए.

Jul 01, 2026 05:13 (IST)
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Horoscope 1 July 2026:तिथि और धार्मिक महत्व

1 जुलाई 2026 (बुधवार) को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 7:38 बजे तक रहेगी और इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी. यह दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है. आषाढ़ मास का दूसरा दिन होने के कारण यह समय धार्मिक कार्यों और शुभ संकल्पों के लिए उपयुक्त माना जाता है. इस दिन व्रत, पूजा और दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है. भक्तजन भगवान विष्णु की पूजा कर जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं. इस दिन का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है और घर-परिवार में शांति और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पूजा-पाठ करना अत्यंत लाभकारी बताया गया है.

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