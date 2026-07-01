Rashifal, 1 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए नए अवसरों, चुनौतियों और बदलावों का संकेत लेकर आया है. ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल आज कई लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है. कुछ राशियों के लिए यह दिन करियर में प्रगति और आर्थिक लाभ का संकेत दे रहा है, तो वहीं कुछ को अपने निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

मेष से लेकर मीन राशि तक, हर जातक के लिए आज का दिन अलग अनुभव लेकर आ सकता है. कहीं रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी तो कहीं कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

आज का दैनिक राशिफल

आज का राशिफल आपको यह समझने में मदद करेगा कि, किस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा, साथ ही यह भी बताएगा कि किन बातों से बचकर आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं. अगर आप अपने भविष्य की छोटी-छोटी संभावनाओं को समझना चाहते हैं, तो यह राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है.

मेष से लेकर मीन राशि तक का दैनिक राशिफल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ...