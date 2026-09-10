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Pisces Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: लंबित काम पूरे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ने पर रखें संतुलन

Horoscope Today 10 September 2026, Meen Rashifal: आज अटके काम निपटाने का मौका मिलेगा. नौकरी और आर्थिक मामलों में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 10 September 2026: लंबित काम पूरे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ने पर रखें संतुलन
मीन आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 10 September 2026, Meen Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे. आज लंबित जिम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसी छोटी परेशानियों पर नियंत्रण पाने का अवसर मिलेगा जो लगातार आपका समय ले रही थीं. दिन की शुरुआत में कामों की संख्या अधिक लग सकती है, लेकिन एक-एक करके निपटाने पर स्थिति संभल जाएगी. 

नौकरी में आपकी कार्यकुशलता की परीक्षा हो सकती है. किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाए तो काम को क्रमबद्ध करें. हर चीज स्वयं करने की कोशिश से थकान बढ़ेगी. जहां संभव हो, काम बांटें और समयसीमा पहले से स्पष्ट रखें. वरिष्ठ के सामने अपनी समस्या बताते समय केवल कठिनाई नहीं, उसका समाधान भी रखें. व्यापार में प्रतियोगिता को लेकर दबाव महसूस हो सकता है. किसी प्रतिद्वंद्वी की गतिविधि देखकर अपनी रणनीति अचानक न बदलें. ग्राहक सेवा और समय पर डिलीवरी पर ध्यान देना अधिक उपयोगी रहेगा. पुराने भुगतान की वसूली के लिए आज व्यवस्थित प्रयास किए जा सकते हैं. 

आर्थिक दृष्टि से कर्ज या बकाया भुगतान को लेकर कोई फैसला लेना पड़ सकता है. यदि किसी को पैसा देना है तो तारीख और राशि लिखकर रखें. अपनी क्षमता से अधिक उधार लेकर किसी दूसरे की समस्या हल करने से बचें. अनावश्यक खर्च रोकने के लिए आज एक दिन का खर्च लिखना उपयोगी रहेगा. 

स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता में रहना चाहिए. अनियमित भोजन, कम पानी या लगातार बैठकर काम करने से शरीर भारी महसूस हो सकता है. पेट संबंधी परेशानी हो तो बहुत तला-भुना भोजन न लें. व्यायाम शुरू करने की इच्छा हो तो अचानक बहुत कठिन अभ्यास करने के बजाय हल्की गतिविधि से शुरुआत करें. 

दोपहर बाद काम का दबाव बढ़ने पर चिड़चिड़ापन आ सकता है. किसी सहकर्मी की छोटी गलती पर कठोर टिप्पणी करने से वातावरण खराब होगा. प्रतिस्पर्धा के बीच अपने व्यवहार को संतुलित रखना भी सफलता का हिस्सा है. व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की परेशानियां सुनते-सुनते अपनी ऊर्जा खत्म न करें. मदद करें, लेकिन अपनी सीमा के भीतर. आज आपको यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को दही, चावल या भोजन का दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा.
 

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