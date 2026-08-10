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Pisces Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 : छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर

Pisces Horoscope Today 10 August 2026, Meen Rashifal : आज का दिन आपके लिए रहेगा रचनात्मकता और भावनात्मक, कोई नई योजना या विचार सामने आ सकता है,संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 : छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर
Pisces Aaj Ka Rashifal 10 August 2026 | Meena Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Pisces Horoscope Today 10 August 2026, Meen Rashi Ka Rashifal : आज का दिन आपके लिए रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपके भीतर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने का अवसर दे रही है. आप किसी रचनात्मक कार्य या शौक में समय बिताना पसंद करेंगे, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा. हालांकि, भावनाओं का अधिक प्रभाव आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए व्यावहारिकता बनाए रखना आवश्यक होगा.

कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बन सकती है. कोई नई योजना या विचार सामने आ सकता है, जिसे सही दिशा में ले जाना आपके हाथ में होगा. लेकिन किसी भी योजना को लागू करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना ही समझदारी होगी.

आज आपका मन किसी प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का कर सकता है. संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन किसी छोटी सी बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना स्थिति को बिगाड़ सकता है. संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मीठे या तले हुए भोजन का अधिक सेवन परेशानी बढ़ा सकता है. अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. कल्पनाओं में अधिक खो सकते हैं, जिससे वास्तविकता से दूरी बन सकती है. यह प्रवृत्ति आपके काम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी होगा.

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें. मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं.
शुभ रंग: हल्का नीला.

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