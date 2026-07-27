Aaj Ka Panchang 27 July: जया-विजया पार्वती व्रत का शुभारंभ, जानिए अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और शुभ समय

Aaj Ka Panchang 27 July 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

त्रयोदशी तिथि और जया-विजया पार्वती व्रत का महत्व

27 जुलाई 2026 (सोमवार) को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 4:15 बजे तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी. इस दिन जया-विजया पार्वती व्रत का शुभारंभ होगा, जो 27 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है. इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता और फल, दूध या बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जाता है.

सूर्योदय, चंद्रोदय और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति

इस दिन सुबह 5:59 बजे सूर्योदय और शाम 7:07 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, शाम 5:46 बजे चन्द्रोदय और भोर 4:29 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को सूर्य पुष्य नक्षत्र में स्थित रहेगा. जबकि चंद्रमा सुबह 10:28 बजे तक मूल नक्षत्र में रहेगा. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा.

वैधृति योग और विष्कुम्भ योग

सोमवार को हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. रात 10:53 बजे तक वैधृति योग रहेगा. इसके बाद विष्कुम्भ योग शुरू होगा.

अभिजीत मुहूर्त

सोमवार को अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान बिना किसी राहुकाल या अन्य अशुभ समय की चिंता किए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा या व्यापार शुरू किया जा सकता है.

राहुकाल और अशुभ समय

वहीं, राहुकाल सुबह 7:21 बजे से 9:03 बजे तक रहेगा. गुलिक काल दोपहर 2:09 बजे से 3:51 बजे तक रहेगा. यमगंड काल सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ समय माना जाता है.

ग्रहों की स्थिति

सोमवार को सूर्य कर्क राशि में स्थित रहेगा, जबकि चंद्रमा धनु राशि में स्थित रहेगा.

दिशाशूल

सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा करना अनिवार्य हो, तो कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर प्रस्थान किया जा सकता है.