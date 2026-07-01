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Aaj Ka Panchang 1 July: भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से मिलेगा शुभ फल, अभिजित मुहूर्त रहेगा खास

Aaj Ka Panchang 1 July 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व होता है. कोई भी शुभ कार्य, यात्रा, निवेश या पूजा पाठ करने से पहले पंचांग देखा जाता है. पंचांग सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति पर आधारित काल गणना प्रणाली है.

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Aaj Ka Panchang 1 July: भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना से मिलेगा शुभ फल, अभिजित मुहूर्त रहेगा खास
1 जुलाई 2026 का पंचांग: आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आज.

Aaj Ka Panchang 1 July 2026: आज बुधवार को आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 7:38 बजे तक रहेगी. इसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी. यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है और आषाढ़ मास का दूसरा दिन है. हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई भी शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है.

अमृत काल और ब्रह्म मुहूर्त

इस दिन रात 2:20 बजे से सुबह 4:06 बजे तक अमृत काल रहेगा. वहीं सुबह 4:12 से 5:00 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. जिसे साधना और पूजा के लिए अत्यंत शुभ समय माना जाता है.

सूर्योदय और सूर्यास्त

इस दिन सूर्योदय सुबह 5:48 बजे और सूर्यास्त शाम 7:12 बजे होगा. चन्द्रोदय रात 8:32 बजे और चन्द्रास्त सुबह 7:31 बजे रहेगा.

ग्रह और नक्षत्र स्थिति

पंचांग के अनुसार 1 जुलाई 2026 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित रहेगा (जो सुबह तक प्रभावी रहेगा), उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा. बुधवार को हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. इस दिन ऐंद्र योग और वैधृति योग का संयोग बन रहा है.

अभिजित मुहूर्त

बुधवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:47 तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ समय माना जाता है. इस दौरान बिना किसी राहुकाल या अन्य अशुभ समय की चिंता किए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, पूजा या व्यापार शुरू किया जा सकता है.

राहुकाल और अशुभ समय

वहीं, राहुकाल दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 02:09 बजे तक रहेगा, गुलिक काल दोपहर 12:24 से 2:08 बजे तक रहेगा और सुबह 8:56 से 10:40 बजे तक यमगंड रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.

दिशाशूल और ग्रह गोचर

वहीं, 1 जुलाई को सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे. 1 जुलाई 2026 (बुधवार) को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. अगर यात्रा करना आवश्यक भी है, तो कुछ अचूक ज्योतिषीय उपायों का पालन करना चाहिए.

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