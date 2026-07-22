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22 July 2026 Numerology Horoscope 2: लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर से प्रमोशन मिल सकता है!

आज दिन का अंक है 3 और आपका मूलांक 2 है. आज चन्द्रमा और बृहस्पति की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा.आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी.किसी भी कार्य में जल्दबाजी की जगह धैर्य से काम ले.आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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22 July 2026 Numerology Horoscope 2: लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर से प्रमोशन मिल सकता है!
लीडरशिप से मिलेगा लाभ.

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि होगी.लगातार प्रयास और सकारात्मक विचारों से सिचुएशन आपके हिसाब से चलेगी. आज आपके बेहतर निर्णय से करियर में लाभ की स्थिति बनेगी. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज आपकी मेहनत और शालीन व्यवहार से लोग काफी आकर्षित होंगे. टीम के साथ मिलकर कार्य करने से विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है. आज ऑफिस में आपकी कार्यप्रणाली देखकर अधिकारी प्रसन्न होंगे. सैलेरी इंक्रीमेंट,प्रमोशन,नई नौकरी से संबंधित पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है. आज का दिन छात्रों के लिए नया स्किल सीखने के लिए बेहतर रहेगा.व्यवसाय में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार बदलाव की संभावना है. नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं. साझेदारी के व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति रहेगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन स्ट्रांग हो सकती है. एडिशनल इनकम के कई अवसर बनेंगे. अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना होगा.सेविंग्स और सही इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें.किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट और डिसीजन ना करें. इन्वेस्टमेंट में आज धैर्य लाभदायक रहेगा. बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज लव अफेयर्स में काफी भरोसा और नजदीकियां बढ़ेगी. किसी पुराने विवाद में आज संबंध बेहतर होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की तरफ से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. परिवार और मित्रों के साथ समय व्यतीत करें. आज आपके प्रेम संबंधों में काफी लगाव की स्थिति रहेगी. नए संबंध बन सकते हैं. भावनात्मक उतार-चढ़ाव या ओवरथिंकिंग की समस्या से रिश्तों में दूरियां बढ़ेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : नीला 

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर कच्चा दूध, अखंड अक्षत और सफेद मिठाई चढ़ाएं. गरीब बच्चों को कच्चा दूध दें

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