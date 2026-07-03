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Aries Horoscope 3 July 2026: टीमवर्क से नौकरीपेशा जातकों को मिलेंगे शानदार परिणाम

मेष राशि वालों के लिए आज कुंभ राशि का चंद्रमा लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है. नए विचार भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेंगे और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा.

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Aries Horoscope 3 July 2026: टीमवर्क से नौकरीपेशा जातकों को मिलेंगे शानदार परिणाम
मेष राशि: जरूरतमंद छात्र को नोटबुक दान करने और उत्तर दिशा में जल पात्र रखने से करियर में होगी प्रगति

Aries horoscope 3 July 2026 mesh rashi: आज चंद्रमा का कुंभ राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए नए विचारों, सामाजिक संपर्कों और भविष्य की योजनाओं को गति देने वाला रहेगा. इस दिन आपके मन में कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं, जो आने वाले समय में लाभ का आधार बनेंगे. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों और मित्रों से सहायता मिलने के संकेत हैं. यदि किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, जबकि व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. पुराने निवेशों से संबंधित कोई अच्छी सूचना भी प्राप्त हो सकती है. व्यापारियों के लिए दिन नए सौदों की रूपरेखा बनाने के लिए अनुकूल है. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. किसी बड़ी योजना पर काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों से विचार विमर्श अवश्य करें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से घर में प्रसन्नता का वातावरण बन सकता है. प्रेम संबंधों में भी संवाद बेहतर रहेगा. किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था, तो बातचीत के माध्यम से सुलझाने का अवसर मिलेगा. मित्रों के साथ किसी योजना पर धन लगाने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आय के नए स्रोतों पर विचार बन सकता है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के मामले में केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक पक्ष पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा. मौसम के प्रभाव से सिरदर्द, आंखों में जलन या शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. जो लोग लंबे समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर कार्य करते हैं, उन्हें गर्दन और कंधों के दर्द की शिकायत हो सकती है.

उपायः किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री या नोटबुक दान करें. घर की उत्तर दिशा में एक छोटा जल पात्र रखें और प्रतिदिन उसका जल बदलें.

शुभ रंगः आसमानी.

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