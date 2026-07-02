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दिन में हो गई रात, दिल्ली-NCR में राहत की बारिश ने तेज-गर्मी और उमस से दिलाई निजात

दिल्ली में प्री-मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है जिससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है. कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में दस्तक दे सकता है.

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दिन में हो गई रात, दिल्ली-NCR में राहत की बारिश ने तेज-गर्मी और उमस से दिलाई निजात

दिल्‍ली में आखिरकार राहत की बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं, जिससे पिछले 5-6 दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है. सुबह के 8 बजे हैं और दिल्‍ली के आसमान पर काले बादल छाने की वजह से अंधेरा हो गया है. दिल्‍ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग की मानें तो यह प्री-मॉनसून की बारिश है. मॉनसून अगले 2-3 दिनों में दिल्‍ली, नोएडा और गुरुगाम में दस्‍तक दे सकता है. हालांकि,  प्री-मानसून की बारिश ने दिल्‍ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सुहावना कर दिया है. आईएमडी के मुताबिक, दिल्‍ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश का दौर बना रहेगा.

नोएडा, गुरुग्राम और दिल्‍ली के कई इलाकों में इस समझा झमाझम बारिश हो रहा है. इसकी वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई है. दिल्‍ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्‍ली में आज हल्‍की से मध्‍यम बारिश का अनुमान है. इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है.  

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्‍ली और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग ने इलाके में बादल छाए रहने, मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है, जो मॉनसून के आने का संकेत है. आईएमडी के अनुसार, बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो पिछले दिनों की भीषण गर्मी से काफी कम था.

आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, साथ ही हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे इस हफ्ते की शुरुआत में बने मौसम के हालात से और राहत मिलेगी. आने वाले दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के उत्तर भारत के कई हिस्सों में और आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पूरे इलाके में भारी बारिश की संभावना बढ़ जाएगी. 

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