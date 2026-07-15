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Pisces Horoscope 15 July 2026: रचनात्मकता में होगा निखार, संतान पक्ष से मिलेगी सुखद खबर

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज पंचम भाव का चंद्रमा नई कलात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन और धन लाभ लेकर आया है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिलेगी.

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Pisces Horoscope 15 July 2026: रचनात्मकता में होगा निखार, संतान पक्ष से मिलेगी सुखद खबर
मीन राशि: विष्णु जी को पीले फूल चढ़ाने और मंत्र जप करने से जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Pisces Horoscope Today 15 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर मीन राशि के लिए अनुकूल ऊर्जा लेकर आएगा. यह गोचर आपकी रचनात्मक क्षमता, आत्मविश्वास और भावनात्मक संतुलन को मजबूत करने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में नई सोच के साथ किए गए प्रयास सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरी करने वाले लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा तथा नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. कला, लेखन, संगीत या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से प्रेरणादायक रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलने के संकेत हैं. मित्रों के साथ हुई मुलाकात मन को हल्का करेगी. सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से सम्मान और पहचान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक पक्ष संतुलित रहने की संभावना है. आय के साथ-साथ बचत पर भी ध्यान देने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. धन संबंधी मामलों में धैर्य और विवेक आपके पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

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