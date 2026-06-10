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Gemini Horoscope 10 June 2026: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, फोकस और अनुशासन से मिलेगा लाभ

Mithun Rashifal: मीन राशि में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि वालों का ध्यान करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों पर केंद्रित करेगा. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी और पढ़ाई में अनुशासन सफलता की कुंजी साबित हो सकता है.

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Gemini Horoscope 10 June 2026: करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, फोकस और अनुशासन से मिलेगा लाभ
वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा.

Gemini Horoscope 10 June 2026 Mithun Rashi: आज चंद्रमा का मीन राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए कार्यक्षेत्र, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा. आप अपने प्रोफेशनल व्यवहार में अधिक गंभीर दिखाई देंगे और दूसरों की अपेक्षाएं आप पर बढ़ सकती हैं.

नौकरी

नौकरीपेशा लोगों को अचानक किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी. वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना लाभकारी रहेगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय योजनाओं में सुधार और पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से सक्रिय करने का संकेत देता है. किसी नए साझेदार से बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होगा. आर्थिक रूप से दिन स्थिर रहेगा, परंतु अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना बनी रहेगी.

परिवार

परिवार में जिम्मेदारियां अधिक महसूस हो सकती हैं. किसी सदस्य की आवश्यकता पूरी करने में आपका समय लग सकता है. घरेलू वातावरण में हल्की भावनात्मक संवेदनशीलता रहेगी, लेकिन संवाद से स्थिति सामान्य हो जाएगी. प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या व्यस्तता का असर दिखाई दे सकता है. साथी के साथ बातचीत कम होने से गलतफहमी न बढ़े, इसका ध्यान रखना होगा. अविवाहित लोगों को किसी नए व्यक्ति से मुलाकात तो होगी, पर आगे बढ़ने में समय लग सकता है.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अनुशासन बनाए रखना होगा. ध्यान भटकने की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी रखना बेहतर रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पुनरावृत्ति पर अधिक ध्यान देना चाहिए. स्वास्थ्य के मामले में थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. नींद की कमी से ऊर्जा प्रभावित होगी. नियमित दिनचर्या अपनाना और हल्का भोजन करना शरीर को संतुलित रखेगा.

उपायः मूंग दाल और हरे वस्त्र का दान करें. ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंगः हल्का हरा और आसमानी.
 

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