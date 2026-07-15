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Sagittarius Horoscope 15 July 2026: बढ़ेगी मानसिक गंभीरता, फंसे हुए पैसे मिलने के बनेंगे योग

Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज आठवें भाव का चंद्रमा धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. बिना सोचे-समझे बड़े निवेश से बचने की सलाह है.

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Sagittarius Horoscope 15 July 2026: बढ़ेगी मानसिक गंभीरता, फंसे हुए पैसे मिलने के बनेंगे योग
धनु राशि: विष्णु मंदिर में पीले चने चढ़ाने और छात्रों को पुस्तकें देने से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे

Sagittarius Horoscope Today 15 July 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा. यह गोचर जीवन में चल रहे परिवर्तन, गुप्त योजनाओं, शोध, निवेश और आत्मविश्लेषण से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. आज परिस्थितियां आपको धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देंगी. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख मजबूत आधार बनेगी.

करियर और व्यापार

जिन कार्यों को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. शांत स्वभाव और व्यावहारिक सोच से आप हर चुनौती का समाधान निकालने में सफल रहेंगे. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा. कागजातों को ध्यान से पढ़ें.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में धैर्य और स्पष्टता बनाए रखने से गलतफहमियों की संभावना कम होगी. लगातार अभ्यास से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना लाभकारी रहेगा. अचानक होने वाले खर्चों के लिए पहले से योजना बनाकर चलें. पुराने निवेशों की समीक्षा करना उचित रहेगा. यदि कहीं धन अटका हुआ है तो उसे वापस मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है. विद्यार्थियों को कठिन विषयों पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में पीले चने अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को धार्मिक या प्रेरणादायक पुस्तक भेंट करें.

शुभ रंग: नारंगी.

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