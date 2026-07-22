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Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: जानें किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी

चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे. मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर व धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि अन्य राशियों को खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह है.

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Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: जानें किस राशि को मिलेगा लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी
करियर, कारोबार और रिश्तों में प्रगति का दिन.

Aaj ka Rashifal 22 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशेष खगोलीय संयोग लेकर आया है क्योंकि आज चंद्रमा सौहार्द, साझेदारी, न्याय और व्यावहारिक संतुलन की प्रतीक तुला राशि में विराजमान रहेंगे. इस गोचर के प्रभाव से वातावरण में विचारों की स्पष्टता, संवाद क्षमता और परस्पर तालमेल में वृद्धि देखने को मिलेगी. आज का दिन कार्यों को अकेले करने की अपेक्षा टीमवर्क और दूसरों के सहयोग से पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सहकर्मियों के साथ संबंध बेहतर बनाने और अपनी कार्यशैली में सुधार लाने का अवसर मिलेगा, वहीं व्यापारी वर्ग के लिए नए सौदों, साझेदारियों और नेटवर्किंग के जरिए व्यापार विस्तार का समय रहेगा. 

1. मेष राशि: साझेदारी और संबंधों में मजबूती, टीमवर्क से करियर में मिलेगी नई दिशा

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का संचरण तुला राशि के सप्तम भाव में रहेगा. यह स्थिति जीवनसाथी, साझेदारी और व्यवहारिक तालमेल को प्राथमिकता देगी. आज स्वभाव में गंभीरता बनी रहेगी और आप फैसले लेते समय दूसरों के विचारों को भी महत्व देंगे. दिनचर्या में लोगों से मिलने-जुलने के अवसर बढ़ेंगे और किसी पुराने संपर्क से लाभकारी बातचीत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में अकेले काम करने के बजाय सहयोग लेकर आगे बढ़ना अधिक फलदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपकी छवि एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उभरेगी. व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता रखें. संतान से जुड़े विषयों में संवेदनशीलता रहेगी और उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा. आर्थिक मामलों में आय व्यय का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

2. वृषभ राशि: अनुशासन और धैर्य से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर छठे भाव में रहेगा. छठा भाव परिश्रम, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य का होने के कारण आपकी व्यावहारिक क्षमता और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आने वाली छोटी बाधाओं को अनुभव मानकर आगे बढ़ना लाभकारी होगा. विरोधी परिस्थितियों में भी शांत रहकर निर्णय लेना सफलता दिलाएगा. दिनचर्या को व्यवस्थित करने से कई मानसिक तनाव कम होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें कुशलता से पूरा करने पर कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नई रणनीति अपनाएं. धन की स्थिति में सावधानी रखें, पुराने भुगतान या आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें. पारिवारिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचें.

3. मिथुन राशि: रचनात्मकता और नई सोच से लाभ, संतान पक्ष से मिलेगी प्रसन्नता

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में रहेगा. बुद्धि, शिक्षा और भावनात्मक अभिव्यक्ति के भाव में चंद्रमा के होने से आपकी कल्पनाशक्ति सक्रिय रहेगी और मन नई योजनाओं की ओर आकर्षित होगा. काम को अलग तरीके से करने की आपकी सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. दैनिक जीवन में आपकी सलाह को लोग महत्व देंगे और पुरानी किसी इच्छा को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. संतान पक्ष से जुड़ी उपलब्धियां मन को उत्साहित करेंगी और विद्यार्थियों के लिए कठिन विषयों को समझने का सही समय है. व्यापार में नए विचारों को अपनाने से लाभ मिलेगा, वहीं नौकरी में अपने प्रस्तुतिकरण कौशल से पहचान बनाएंगे. आय के नए विकल्पों पर विचार करेंगे और पारिवारिक माहौल हंसी-खुशी से भरा रहेगा.

4. कर्क राशि: घरेलू शांति और मानसिक स्थिरता पर जोर, संपत्ति और वाहन से जुड़े कार्यों में प्रगति

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का भ्रमण चतुर्थ भाव में होगा. चतुर्थ भाव सुख-सुविधा, घर और मानसिक शांति का होने से आपका ध्यान परिवार और निजी जीवन पर केंद्रित रहेगा. घर की सजावट या किसी घरेलू योजना को आगे बढ़ाने का विचार बन सकता है. संतान के भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. व्यापार में स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दें, संपत्ति, घर या वाहन से जुड़े कार्यों में प्रगति के अवसर मिलेंगे. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन अपने अनुभव से उन्हें आसानी से संभाल लेंगे. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. माता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पर्याप्त नींद और विश्राम लें.

5. सिंह राशि: साहस और बेहतर संवाद से बनेगी पहचान, नए संपर्कों से व्यापारिक लाभ

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर तृतीय भाव में रहेगा. तृतीय भाव साहस, संवाद और पराक्रम का होने से आपके अंदर अधूरे कार्यों को पूरा करने का उत्साह रहेगा. आपकी बातचीत का तरीका और निर्णय लेने की क्षमता आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. नए लोगों से संपर्क बनेंगे जिससे सामाजिक पहचान मजबूत होगी. संतान के मामलों में आपकी भूमिका मार्गदर्शक की रहेगी और उनके साथ संवाद बढ़ेगा. व्यापार में संपर्कों का विस्तार फायदा पहुंचाएगा, नए ग्राहकों व सहयोगियों से जुड़ने का मौका मिलेगा. नौकरी में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने से पहचान बढ़ेगी. मेहनत के अनुसार आर्थिक लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी यात्रा की योजना बन सकती है.

6. कन्या राशि: आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा ध्यान, वाणी की मधुरता से सुधरेंगे रिश्ते

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय भाव में होगा. धन, परिवार और वाणी के भाव में यह संचरण आपकी समझदारी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से कई मामलों को सुलझाएगा. व्यवस्थित तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में अनुभव का सहारा लेंगे. आपकी बातचीत का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा. संतान के भविष्य से जुड़ी कोई योजना आकार ले सकती है. विद्यार्थियों के लिए याददाश्त और एकाग्रता में सुधार होगा. व्यापार में आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें, ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार सफलता देगा. पुराने निवेश या योजनाओं से धन लाभ मिलने के संकेत हैं, हालांकि बचत पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा. परिवार में आपकी वाणी रिश्तों को मजबूत करेगी.

7. तुला राशि: स्वयं की राशि में चंद्रमा का प्रवेश, आत्मविश्वास और आकर्षण में होगी वृद्धि

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में रहेगा. व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वभाव के भाव में चंद्रमा का होना आपको भावनात्मक रूप से सजग और सक्रिय बनाएगा. आपके व्यवहार में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे. किसी पुराने कार्य को नए उत्साह के साथ पूरा करने का अवसर मिलेगा. संतान के साथ समय बिताने से संबंधों में मधुरता आएगी. विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. व्यापार में नए संपर्क और योजनाएं गति पकड़ेंगी, जिससे आर्थिक लाभ होगा. नौकरीपेशा जातकों को कार्यशैली में सुधार से सम्मान मिलेगा. आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाएं. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा.

8. वृश्चिक राशि: एकांत और आध्यात्मिक चिंतन की ओर झुकाव, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होगा. खर्च, एकांत और आंतरिक बदलावों का भाव होने से आपका झुकाव अपनी भावनाओं को गहराई से समझने की ओर रहेगा. धैर्य और शांत सोच से आप पुरानी चिंताओं से बाहर निकल पाएंगे. दूर स्थानों या विदेश से जुड़े कार्यों में प्रगति के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा या नए पाठ्यक्रम से जुड़ने का समय है. व्यापार में पर्दे के पीछे की योजनाओं पर काम करना लाभदायक रहेगा, हालांकि किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. यात्रा या आवश्यक वस्तुओं पर धन व्यय हो सकता है, इसलिए आर्थिक अनुशासन बनाए रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग का सहारा लें.

9. धनु राशि: इच्छाओं की पूर्ति और आय में वृद्धि के योग, सामाजिक दायरा होगा मजबूत

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में रहेगा. लाभ, आय और सामाजिक संपर्कों का भाव होने से आपके रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ेंगे और लक्ष्य पूरे होंगे. नए लोगों से जुड़ाव और पुराने मित्रों का सहयोग अत्यंत उपयोगी साबित होगा. सामाजिक गतिविधियों में मान-सम्मान बढ़ेगा. संतान की उपलब्धियां परिवार में प्रसन्नता लाएंगी. विद्यार्थियों को मित्रों व शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और पुराने सौदों से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी में सहकर्मियों की मदद से कठिन काम भी पूरे होंगे. आय बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे. पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा और किसी शुभ आयोजन में शामिल हो सकते हैं.

10. मकर राशि: करियर और कर्मक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, पद-प्रभाव में वृद्धि के संकेत

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होगा. कर्म, नौकरी और प्रतिष्ठा के भाव में चंद्रमा का संचरण आपकी कार्यशैली को मजबूत बनाएगा. मेहनत और अनुशासन से आप अपनी स्थिति को बेहतर करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और लोग आपसे प्रभावित होंगे. संतान के साथ मित्रवत व्यवहार रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का समय है. व्यापार में नई जिम्मेदारियां और बड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरी करने वालों को पद या भूमिका में बदलाव के संकेत हैं, इसलिए हर अवसर का लाभ उठाएं. करियर में किए गए प्रयासों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

11. कुंभ राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, धार्मिक यात्रा और उच्च शिक्षा के खुलेंगे नए द्वार

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर नवम भाव में रहेगा. भाग्य, धर्म और उच्च ज्ञान के भाव में चंद्रमा के संचरण से आपके विचारों का विस्तार होगा और कुछ नया सीखने की इच्छा जागेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु की सलाह मार्गदर्शक बनेगी. संतान की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे. शिक्षा और शोध के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिल सकती है, विदेश में पढ़ाई के प्रयास सफल होंगे. व्यापार में दूरस्थ स्थानों से नए अवसर मिलेंगे जिससे व्यापार का विस्तार होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारियां स्वीकार करने वालों को प्रगति मिलेगी. आय में सुधार होगा, हालांकि यात्रा या शिक्षा पर खर्च संभव है. परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा.

12. मीन राशि: अचानक बदलाव और गूढ़ विषयों में रुचि, आर्थिक लेन-देन में बरतें सावधानी

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में होगा. अष्टम भाव परिवर्तन और आंतरिक शोध का संकेत देता है, इसलिए धैर्य और सूझबूझ से जटिल परिस्थितियों को संभालने की जरूरत होगी. पुरानी बातों को छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ने का समय है. संतान के मन की बात समझने का प्रयास करें और उनके साथ संवाद बनाए रखें. विद्यार्थियों की शोध और विशेष ज्ञान के विषयों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में जोखिम भरे निर्णयों से बचें और पुरानी योजनाओं की समीक्षा करें. नौकरी में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें और पारिवारिक जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें.

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