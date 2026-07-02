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Aaj ka Rashifal 2 July 2026: धन लाभ, उन्नति और सम्मान प्राप्ति के संकेत, पढ़ें आज का राशिफल

आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे, जिससे अनुशासन, कर्म और व्यावहारिक सोच की ऊर्जा प्रभावी रहेगी. वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.

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Aaj ka Rashifal 2 July 2026: धन लाभ, उन्नति और सम्मान प्राप्ति के संकेत, पढ़ें आज का राशिफल
2 जुलाई 2026 का राशिफल: जिम्मेदारी और धैर्य से खुलेंगे सफलता के द्वार.

Aaj ka Rashifal 2 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए अनुशासन, दृढ़ संकल्प और दीर्घकालिक योजनाओं की ऊर्जा लेकर आया है क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे. मकर राशि अपने स्वभाव से कर्म, अनुशासन, धैर्य और व्यावहारिकता का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण गंभीर, लक्ष्य-केंद्रित और परिणामोन्मुखी बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निर्णय लेने में सक्षम होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी कार्यकुशलता, अनुशासन और समयबद्धता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए पुराने संपर्कों को पुनः सक्रिय करने, नए अनुबंधों पर विचार करने और दीर्घकालिक विस्तार योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: करियर में बढ़ेगा दबाव लेकिन मेहनत लाएगी रंग, आर्थिक मोर्चे पर मिलेगी राहत

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में स्थित रहेंगे जिससे कर्म, अनुशासन और दीर्घकालिक जिम्मेदारियों का प्रभाव अधिक रहेगा. लक्ष्य आधारित कार्यों पर दबाव बढ़ सकता है लेकिन धैर्य और योजना के साथ चलना बेहतर परिणाम देगा. वरिष्ठ अधिकारी काम की गहराई और समय पर निष्पादन की क्षमता को परख सकते हैं. सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए किसी नए सौदे को अंतिम रूप देने से पहले दस्तावेजों की बारीकी से जांच करना आवश्यक होगा. आर्थिक दृष्टि से किसी लंबित भुगतान के मिलने के संकेत हैं लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना उचित रहेगा. पारिवारिक वातावरण में जिम्मेदारियों का भार थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है और संवाद में संयम रखने से संबंधों में संतुलन बना रहेगा. थकान और मांसपेशियों में तनाव महसूस हो सकता है इसलिए लंबे समय तक बैठकर काम करने से बचें.

2. वृषभ राशि: भाग्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे अवसर

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव को सक्रिय करेंगे जिससे भाग्य, शिक्षा, यात्रा और उच्च विचारों से जुड़े क्षेत्र ऊर्जावान होंगे. अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने में सक्षम रहेंगे और उच्च अधिकारियों से संवाद सकारात्मक रहेगा. विदेश, शिक्षा, बैंकिंग या प्रबंधन से जुड़े लोगों को विशेष प्रगति मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए किसी दूरस्थ स्थान से जुड़ा संपर्क लाभदायक सिद्ध हो सकता है और लंबे समय से चल रही किसी योजना की रूपरेखा आगे बढ़ सकती है. आर्थिक पक्ष में स्थिरता और सुधार दोनों दिखाई देंगे और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और बुजुर्गों के मार्गदर्शन से महत्वपूर्ण निर्णय आसान होंगे. पाचन तंत्र और हड्डियों से जुड़ी हल्की समस्या उभर सकती है इसलिए खानपान पर ध्यान दें.

3. मिथुन राशि: कार्यभार बढ़ेगा लेकिन समझदारी से संभालें स्थिति, बचत पर दें ध्यान

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे कार्य, जिम्मेदारी और करियर से जुड़े विषय प्रभावशाली रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समयसीमा निकट होने से दबाव महसूस होगा लेकिन आपकी समझदारी स्थिति को संभाल लेगी. वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली की समीक्षा कर सकते हैं इसलिए छोटी गलतियों से बचना जरूरी होगा. आईटी, प्रशासन, लेखन और विश्लेषण से जुड़े लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए किसी नए ग्राहक या सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा और नए वित्तीय प्रस्तावों में पूरी जानकारी के बाद ही निर्णय लें. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है और नींद पूरी न होने पर सिर भारी रहने की संभावना है.

4. कर्क राशि: साझेदारी और संबंधों में सावधानी जरूरी, आर्थिक मामलों में बनाए रखें संतुलन

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित रहेंगे जिससे साझेदारी, संबंध और सामाजिक व्यवहार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा और किसी सहकर्मी या वरिष्ठ के साथ विचारों में अंतर उत्पन्न हो सकता है लेकिन शांत रहकर समाधान निकालना बेहतर होगा. प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए किसी साझेदारी से जुड़े निर्णय लेते समय पूरी सावधानी बरतें और ग्राहकों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की बात को लेकर संवेदनशीलता बढ़ सकती है इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोच-विचार करें. पेट और पाचन तंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी.

5. सिंह राशि: मेहनत और प्रदर्शन का होगा मूल्यांकन, दीर्घकालिक निवेश पर दें ध्यान

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में रहेंगे जिससे कार्य, अनुशासन और जिम्मेदारी से जुड़े क्षेत्र अधिक सक्रिय रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारी कार्यशैली पर ध्यान देंगे इसलिए समयबद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखें. प्रशासन, प्रबंधन, सरकारी सेवा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से संपर्क पुनः स्थापित होने की संभावना है और विस्तार की योजना के लिए धीरे-धीरे तैयारी करने का यह उचित समय है. आर्थिक पक्ष में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा और दीर्घकालिक निवेश योजनाओं पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है लेकिन घर के किसी सदस्य की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है. नींद की कमी से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है इसलिए दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें.

6. कन्या राशि: भाग्य और विस्तार का मिलेगा साथ, नए क्षेत्रों में प्रगति के बनेंगे योग

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे जिससे भाग्य, शिक्षा, यात्रा और जीवन के विस्तार से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या कार्य का दायित्व सौंपा जा सकता है और वरिष्ठ अधिकारी प्रयासों की सराहना कर सकते हैं. शिक्षा, लेखन, शोध, बैंकिंग और विश्लेषण से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों के लिए किसी नए क्षेत्र में प्रवेश का विचार बन सकता है लेकिन पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक होगा और ऑनलाइन या सेवा आधारित व्यवसायों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं और बचत बढ़ाने पर ध्यान देने से भविष्य सुरक्षित होगा. पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में समझदारी व धैर्य बढ़ेगा. ठंडे पेय या अनियमित भोजन से बचना चाहिए और हल्का भोजन तथा पर्याप्त पानी शरीर को संतुलित बनाए रखेगा.

7. तुला राशि: घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, भावनात्मक संतुलन बनाए रखना होगा जरूरी

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे जिससे घर-परिवार, संपत्ति, भावनात्मक स्थिरता और मूलभूत जिम्मेदारियों से जुड़े विषय प्रभावशाली रहेंगे. कार्यस्थल पर किसी पुराने लंबित कार्य को पूरा करने की आवश्यकता महसूस होगी और वरिष्ठ अधिकारी स्थिरता और धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं इसलिए जल्दबाजी से बचें. व्यापारियों के लिए किसी संपत्ति या परिवार से जुड़े निवेश में सावधानी आवश्यक होगी और नए सौदे करने से पहले सभी पहलुओं को समझना लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी लेकिन घरेलू खर्चों में वृद्धि संभव है और किसी पुराने वित्तीय मामले में समाधान मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और घर के किसी सदस्य की जरूरत पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा. पेट, नींद और मानसिक तनाव से संबंधित हल्की परेशानी महसूस हो सकती है.

8. वृश्चिक राशि: संवाद और निर्णय क्षमता होगी सक्रिय, आय के नए स्रोत बनने के संकेत

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे जिससे संचार, साहस, निर्णय क्षमता और छोटी यात्राओं से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारी प्रयासों पर ध्यान देंगे तथा कार्य की गुणवत्ता की सराहना कर सकते हैं. तकनीकी, लेखन, मीडिया, प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए किसी नए ग्राहक या बाजार से जुड़ने का अवसर मिल सकता है और पुराने संपर्क पुनः सक्रिय होकर लाभ के नए रास्ते खोलेंगे. आर्थिक पक्ष में आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और भविष्य के लिए बचत योजना बनाना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और प्रेम संबंधों में स्पष्टता और भरोसा बढ़ेगा. अधिक स्क्रीन उपयोग से आंखों में तनाव बढ़ सकता है और मौसम परिवर्तन के कारण गले में हल्की परेशानी संभव है.

9. धनु राशि: वाणी पर रखें नियंत्रण, आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी से बचें

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे जिससे धन, वाणी, पारिवारिक मूल्य और संसाधन प्रबंधन से जुड़े विषय सक्रिय हो जाएंगे. किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्य की समीक्षा हो सकती है इसलिए कार्य में छोटी त्रुटियों से बचना आवश्यक होगा. वित्त, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है लेकिन परिणाम धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में जाएंगे. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखने से गलतफहमियों से बचा जा सकता है और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर बनी रह सकती है लेकिन परिवार या घर से संबंधित किसी आवश्यकता पर धन व्यय संभव है. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की बात को गंभीरता से लेना संबंधों में संतुलन बनाएगा. असंतुलित भोजन से बचें अन्यथा पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

10. मकर राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आएगा निखार, पदोन्नति के मिल सकते हैं संकेत

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता अत्यधिक सक्रिय रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शन से प्रभावित हो सकते हैं. पदोन्नति या मान्यता की प्रतीक्षा में हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. सरकारी, प्रशासनिक, इंजीनियरिंग और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट या डील पर काम शुरू किया जा सकता है और पुराने व्यापारिक संबंध फिर से सक्रिय होकर आय के नए अवसर बनाएंगे. आर्थिक पक्ष में आय स्थिर रहेगी और किसी निवेश या संपत्ति से संबंधित निर्णय भविष्य में फायदा दे सकता है. पारिवारिक जीवन में बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा और प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी. संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम शरीर को बेहतर स्थिति में रखेगा.

11. कुंभ राशि: करियर में बढ़ेगी जिम्मेदारियां

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित रहेंगे जिससे कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियां और सामाजिक छवि से जुड़े विषय प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी काम की बारीकी पर नजर रख सकते हैं इसलिए गुणवत्ता और समयपालन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. तकनीकी, प्रबंधन, प्रशासन और रिसर्च से जुड़े लोगों को धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिलेंगे. व्यापारियों के लिए किसी नए अनुबंध को आगे बढ़ाने से पहले सभी शर्तों की गहराई से जांच करना आवश्यक रहेगा और पुराने ग्राहकों से संपर्क पुनः स्थापित होने की संभावना है. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई देगी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार अधिक महसूस हो सकता है लेकिन किसी बड़े सदस्य की सलाह महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक साबित होगी. थकान और मानसिक दबाव का असर दिखाई दे सकता है इसलिए गर्दन और कंधों के तनाव से बचने के लिए बीच-बीच में आराम लें.

12. मीन राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा लाभ, करियर और कारोबार में बनेंगे नए अवसर

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे जिससे सामाजिक संपर्क, लाभ, मित्र मंडली और भविष्य की योजनाओं से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारी प्रयासों को सराह सकते हैं. शिक्षा, कला, सेवा और शोध से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए किसी नए ग्राहक या नेटवर्क से लाभ प्राप्त हो सकता है और पुराने संपर्क पुनः सक्रिय होकर लाभदायक अवसर प्रदान कर सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से स्थिति बेहतर होने की संभावना है और किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में सहयोग और अपनापन बढ़ेगा, मित्रों का समर्थन मनोबल को मजबूत करेगा और प्रेम संबंधों में विश्वास व समझदारी बढ़ेगी. मानसिक शांति के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना लाभकारी रहेगा.

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