विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj ka Rashifal 13 July 2026: करियर में मिलेगी बढ़त, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. कुछ राशियों को करियर और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, जबकि कुछ को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है.

Read Time: 10 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj ka Rashifal 13 July 2026: करियर में मिलेगी बढ़त, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
कुछ राशियों के लिए सफलता, कुछ के लिए सतर्कता का दिन.

Aaj ka Rashifal 13 July 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए संवाद, नई सोच और बौद्धिक ऊर्जा से भरपूर रहेगा क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में गोचर करेंगे. मिथुन राशि अपने स्वभाव से संवाद कौशल, जिज्ञासा, नवीन विचार और सामाजिक सक्रियता का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण उत्साहपूर्ण, विचारशील और अवसर-केंद्रित बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज अपनी बातों और विचारों से दूसरों को प्रभावित करेंगे और नई दिशाओं में कदम बढ़ाने की प्रेरणा पाएंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी संवाद क्षमता, मौलिक सोच और कार्यकुशलता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए ग्राहक, नए संपर्क और विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1. मेष राशि: संवाद कौशल और नई ऊर्जा से मिलेगा लाभ, छोटी यात्राएं साबित होंगी फायदेमंद

Latest and Breaking News on NDTV

आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे जिससे नई ऊर्जा, संवाद कौशल और योजनाओं को गति मिलेगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है और किसी महत्वपूर्ण बातचीत में परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और व्यापारियों को नए ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं. पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी मनमुटाव को बातचीत से समाप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं और निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

2. वृषभ राशि: आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और रुका धन मिलने के संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर करेंगे जिससे आर्थिक मामलों, आत्मविश्वास और पारिवारिक सुख में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और लोग बातों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित सम्मान मिल सकता है और व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए अवसर भी प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक वातावरण सामान्य से अधिक सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी छोटी परेशानियां हो सकती हैं इसलिए संतुलित भोजन को प्राथमिकता दें.

3. मिथुन राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आएगा निखार, करियर में मिलेंगे शानदार अवसर

Latest and Breaking News on NDTV

आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व पहले से अधिक आकर्षक दिखाई देगा. लंबे समय से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने का अनुकूल अवसर मिलेगा और कार्यशैली व नए विचार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, लेखन और संचार से जुड़े जातकों के लिए यह समय विशेष लाभदायक रह सकता है. आर्थिक दृष्टि से आय के नए स्रोत बनने की संभावना है लेकिन उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है.

4. कर्क राशि: आत्ममंथन और धैर्य का दिन, सोच-समझकर लिए निर्णय देंगे अच्छे परिणाम

Latest and Breaking News on NDTV

आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेंगे जिससे आत्ममंथन, धैर्य और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत मिलेगा. जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर लिए गए निर्णय अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे. कार्यक्षेत्र में काम की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यापारियों के लिए पुराने अनुभव भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा और किसी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें. पारिवारिक जीवन में वरिष्ठ सदस्यों की सलाह उपयोगी सिद्ध हो सकती है और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

5. सिंह राशि: सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, नए अवसर और मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा, नए अवसर और मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत मिलते हैं. संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होने की संभावना रहेगी. टीमवर्क के माध्यम से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं और व्यापारियों के लिए नए अनुबंध, साझेदारी या बड़े ग्राहकों से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं. आर्थिक दृष्टि से रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना बन सकती है और किसी मित्र के सहयोग से आर्थिक अवसर प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन अनियमित दिनचर्या से थकावट या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

6. कन्या राशि: करियर में बढ़ेगी प्रतिष्ठा, पदोन्नति के मिल सकते हैं संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में गोचर करेंगे जिससे करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष नजर रहेगी इसलिए हर काम पूरी तैयारी और सावधानी के साथ करें. नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं और व्यापारियों के लिए बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने से लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी और निवेश के मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध हो सकती है. पारिवारिक जीवन में काम की व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे लेकिन थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ रहने से रिश्ते मजबूत होंगे. यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें.

7. तुला राशि: भाग्य और नई संभावनाओं का दिन, दूर स्थानों से मिल सकते हैं लाभदायक प्रस्ताव

Latest and Breaking News on NDTV

आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में रहेंगे जिससे भाग्य, ज्ञान और नई संभावनाओं को मजबूती मिलेगी. भीतर कुछ नया सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी. नौकरीपेशा जातकों को अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा और व्यापारियों को दूर स्थानों से लाभदायक प्रस्ताव मिलने की संभावना है. विदेश से जुड़े कार्य, ऑनलाइन कारोबार या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल संकेत दे रहा है. आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और निवेश के लिए समय अनुकूल हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी के साथ ही निर्णय लें. पारिवारिक जीवन में माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है.

8. वृश्चिक राशि: परिवर्तन और गहन चिंतन का दिन, पुराने निवेश से आएंगे धीरे-धीरे अच्छे परिणाम

Latest and Breaking News on NDTV

आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे परिवर्तन, गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आएगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय आपके पक्ष में जाएगा और नौकरी करने वालों को गोपनीय कार्यों या विशेष जिम्मेदारियों का दायित्व मिल सकता है. व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. आर्थिक दृष्टि से अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी लेकिन साथ ही अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और जीवनसाथी का सहयोग कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करेगा. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन को नई शांति का अनुभव होगा.

9. धनु राशि: साझेदारी और संबंधों में आएगी मजबूती, नई नौकरी के मिल सकते हैं अनुकूल संकेत

Latest and Breaking News on NDTV

आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे जिससे साझेदारी, संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे जातकों को अनुकूल समाचार मिलने की संभावना बन रही है. व्यापारियों को नए साझेदारों या ग्राहकों के साथ लाभदायक समझौते करने का अवसर मिल सकता है. आर्थिक मामलों में आय में स्थिरता बनी रहेगी और रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना भी बन सकती है. पारिवारिक जीवन में लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी का अंत हो सकता है और अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है. मानसिक थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

10. मकर राशि: कार्यक्षमता और अनुशासन से मिलेगी सफलता, पुराने कर्ज चुकाने का मिलेगा अवसर

Latest and Breaking News on NDTV

आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव में गोचर करेंगे जिससे कार्यक्षमता, अनुशासन और दैनिक जीवन में सुधार के संकेत मिलेंगे. नौकरीपेशा जातकों को प्रदर्शन के आधार पर प्रशंसा मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित होंगे. व्यापारियों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर निर्णय लेने से अच्छा लाभ मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से पुराने कर्ज को चुकाने या आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा और निवेश में सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. पारिवारिक जीवन में घर के महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं और जीवनसाथी के साथ घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने से रिश्ते में मधुरता आएगी. कार्यभार अधिक रहने के कारण थकान महसूस हो सकती है इसलिए छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचें.

11. कुंभ राशि: रचनात्मकता और नई उपलब्धियों का दिन, संतान पक्ष से मिल सकती है सुखद खबर

Latest and Breaking News on NDTV

आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नई उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त होगा. लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा थी वह अब सामने आ सकता है. कला, मीडिया, शिक्षा, तकनीक या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े जातकों की मेहनत लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. व्यापारियों को नए उत्पाद, नई योजना या प्रचार के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में किसी पुराने निवेश से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है लेकिन मनोरंजन या शौक पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए बजट का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा. पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है और जीवनसाथी के साथ तालमेल मजबूत होगा. देर रात तक जागने या अनियमित दिनचर्या से बचना बेहतर होगा.

12. मीन राशि: घर-परिवार को मिलेगी प्राथमिकता, संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर लें निर्णय

Latest and Breaking News on NDTV

आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जिससे घर-परिवार, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने का संकेत मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं लेकिन समझदारी और धैर्य उन्हें अवसर में बदलने में मदद करेंगे. व्यापारियों को संपत्ति, भूमि, भवन या घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है. आर्थिक दृष्टि से आय नियमित बनी रहेगी और संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा और घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा. मौसम के अनुसार खान-पान में सावधानी बरतना जरूरी रहेगा और मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखना आवश्यक है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daily Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com