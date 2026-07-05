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Aquarius Horoscope 5 July 2026: तकनीक और अनुसंधान के जातकों को मिलेगी बड़ी तरक्की और शांत होंगे पुराने मतभेद

कुंभ राशि वालों के लिए अपनी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आत्मविश्वास को चरम पर ले जाएगा. तकनीक और अनुसंधान से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

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Aquarius Horoscope 5 July 2026: तकनीक और अनुसंधान के जातकों को मिलेगी बड़ी तरक्की और शांत होंगे पुराने मतभेद
कुंभ राशि: शनिदेव को नीले फूल चढ़ाने और तिल के तेल का दीपक जलाने से दूर होगा मानसिक तनाव

Aquarius horoscope 5 July 2026 kumbh rashi: आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में आगमन कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखता है. यह गोचर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निर्णयों को नई दिशा देने का संकेत देता है. आने वाले दिनों में आप स्वयं को पहले की तुलना में अधिक जागरूक और सक्रिय महसूस कर सकते हैं. जिन विषयों को लेकर लंबे समय से मन में असमंजस था, उनमें स्पष्टता आने लगेगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और कार्यशैली की चर्चा हो सकती है. आप किसी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई देंगे. जो लोग तकनीक, अनुसंधान, शिक्षा, सामाजिक कार्य या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के बीच आपकी अलग सोच सराहना प्राप्त करेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नए प्रयोगों से लाभ मिलने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. घर के लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुन सकते हैं. किसी पुराने मतभेद को शांतिपूर्वक सुलझाने का अवसर मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक खुलापन बढ़ेगा. जो लोग अपने मन की बात व्यक्त करने में संकोच कर रहे थे, वे अब अधिक सहज महसूस करेंगे. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के लक्ष्यों को समझने का प्रयास संबंधों को मजबूत बनाएगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. अचानक प्राप्त होने वाली किसी सूचना से भविष्य की नई योजना बन सकती है. स्वास्थ्य के लिए अधिक कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का सेवन कम करना बेहतर रहेगा. खुली हवा में समय बिताना और नियमित रूप से चलना-फिरना शरीर को सक्रिय बनाए रखेगा.

उपायः संध्या में भगवान शनिदेव के समक्ष नीले पुष्प अर्पित करें और तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

शुभ रंगः चमकीला नीला.

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