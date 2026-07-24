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Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: करियर ग्रोथ, धन लाभ और रिश्तों में मधुरता के योग

आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई जिम्मेदारियां और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है, जबकि कुछ को धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी.

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Aaj Ka Rashifal 24 July 2026: करियर ग्रोथ, धन लाभ और रिश्तों में मधुरता के योग
आय और लाभ के नए अवसर.

Aaj ka Rashifal 24 July 2026: चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, जिससे सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे. कुछ राशियों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा.

मेष राशि: चुनौतियों के बीच धैर्य से मिलेगी सफलता.

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चंद्रमा अष्टम भाव में होने से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ें. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. परिवार में सामंजस्य बनाए रखने से लाभ होगा.

वृषभ राशि: रिश्तों और साझेदारी से मिलेगा लाभ

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चंद्रमा सप्तम भाव में होने से साझेदारी और संबंध मजबूत होंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

मिथुन राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल

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चंद्रमा छठे भाव में होने से कार्यों को समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. नौकरी और व्यवसाय में आपके प्रयास रंग लाएंगे. प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सकती है और स्वास्थ्य पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.

कर्क राशि: रचनात्मकता और प्रेम में बढ़ेगी खुशियां

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चंद्रमा पंचम भाव में होने से आत्मविश्वास और रचनात्मक क्षमता बढ़ेगी. विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार का सहयोग प्राप्त होगा.

सिंह राशि: परिवार और करियर दोनों रहेंगे महत्वपूर्ण

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चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों पर ध्यान रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें और भावनात्मक निर्णय लेने से बचें.

कन्या राशि: साहस और संवाद से बनेंगे काम

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चंद्रमा तृतीय भाव में होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और छोटी यात्राएं लाभदायक साबित हो सकती हैं.

तुला राशि: धन लाभ के साथ बढ़ेगा आत्मविश्वास

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चंद्रमा दूसरे भाव में होने से आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. वाणी और व्यवहार में संयम रखें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

वृश्चिक राशि: आत्मविश्वास से मिलेगी बड़ी सफलता

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चंद्रमा आपकी राशि में होने से निर्णय क्षमता मजबूत होगी. करियर और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

धनु राशि: सोच-समझकर उठाएं हर कदम

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चंद्रमा बारहवें भाव में होने से खर्च बढ़ सकते हैं. भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

मकर राशि: आय और लाभ के नए अवसर

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चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलेगा तथा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

कुंभ राशि: करियर में सम्मान और नई जिम्मेदारियां

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चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में प्रगति के योग हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. नई जिम्मेदारियां और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव है.

मीन राशि: भाग्य का साथ दिलाएगा सफलता

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चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य आपके पक्ष में रहेगा. करियर और व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं.

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