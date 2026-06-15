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Libra horoscope 15 june 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा देगा अटके हुए कार्यों को नई गति और अनुभवी मार्गदर्शन

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों को आज सुबह के बाद भाग्य भाव के चंद्रमा का पूर्ण सहयोग मिलेगा. अटके काम पूरे होंगे, लंबी अवधि की वित्तीय योजनाएं सफल रहेंगी और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आएगा.

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Libra horoscope 15 june 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा देगा अटके हुए कार्यों को नई गति और अनुभवी मार्गदर्शन
भाग्य का साथ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन प्रगति का मार्ग खोलेगा.

Libra horoscope 15 June 2026 tula rashi: आज प्रातः 8:40 बजे तक चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. यह ग्रह स्थिति तुला राशि के लिए मानसिक विस्तार, नए अवसरों और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है. दिन की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों और व्यावहारिक विषयों के साथ हो सकती है.

करियर और व्यापार

8:40 बजे के बाद चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर आपके भाग्य भाव को सक्रिय करेगा. इसके प्रभाव से अटके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बनेगी. जो लोग शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रकाशन, मीडिया, यात्रा या सलाहकार क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें लाभकारी संकेत प्राप्त हो सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखा सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को दूरस्थ क्षेत्रों या नए ग्राहकों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहने के संकेत हैं. लंबे समय की योजना आज अधिक उपयोगी साबित हो सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. घर के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा हो सकती है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच विकसित होगी. किसी प्रियजन के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य

सुबह कुछ समय खुली हवा में बिताएं और सूर्योदय का आनंद लें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, लेकिन तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

उपायः सुबह कुछ समय खुली हवा में बिताएं और सूर्योदय का आनंद लें. किसी विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री भेंट करें.

शुभ रंगः आसमानी नीला और हल्का गुलाबी.

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