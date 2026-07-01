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Aquarius Horoscope 1 July 2026: कुंभ राशि वालों को प्रयासों का मिलेगा लाभ, भविष्य की योजनाओं पर रहेगा फोकस

Kumbh Rashi: आज चंद्रमा दोपहर 1.30 बजे तक धनु राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित होकर लाभ, मित्रों, सामाजिक संपर्कों और दीर्घकालिक योजनाओं को सक्रिय करेंगे. दोपहर के बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आत्ममंथन और भविष्य की रणनीति पर ध्यान बढ़ेगा.

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Aquarius Horoscope 1 July 2026: कुंभ राशि वालों को प्रयासों का मिलेगा लाभ, भविष्य की योजनाओं पर रहेगा फोकस
कुंभ राशि के जातकों को आज संपर्कों और योजनाओं से लाभ मिलने के संकेत हैं.

Aquarius Horoscope 1 July 2026 Kumbh Rashi: आज का दिन उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का रहेगा. चंद्रमा के राशि परिवर्तन से दिन के पहले भाग में लाभ और संपर्कों से जुड़े अवसर मिल सकते हैं, जबकि दोपहर के बाद आप भविष्य की रणनीति और जरूरी निर्णयों पर अधिक ध्यान देंगे. कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में धैर्य के साथ आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

करियर और कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में सहयोगी वातावरण बना रह सकता है. किसी टीम प्रोजेक्ट में आपके सुझावों को महत्व मिलने की संभावना है. यदि आप लंबे समय से किसी पदोन्नति, स्थानांतरण या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी सकारात्मक चर्चा सुनने को मिल सकती है. दोपहर के बाद कार्यालय की राजनीति या अनावश्यक विवादों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नेटवर्किंग का लाभ मिल सकता है. पुराने ग्राहकों या परिचितों के माध्यम से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. ऑनलाइन, तकनीकी या संचार आधारित व्यवसायों में विशेष गति देखने को मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से दिन आशाजनक रहेगा. नौकरी करने वालों को भविष्य में आय बढ़ाने वाली योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा. किसी अतिरिक्त प्रोजेक्ट या साइड इनकम से जुड़ी संभावना बन सकती है. व्यापारियों को पुराने निवेशों से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि दोपहर के बाद अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी मित्र या परिचित के कहने पर धन निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. बचत को व्यवस्थित करने के लिए नई वित्तीय योजना बनाना लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संपर्क बढ़ सकता है. परिवार के किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास संबंधों को मजबूत बनाएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य

अनियमित दिनचर्या के कारण नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. पैरों में दर्द, टखनों में भारीपन या रक्तसंचार से जुड़ी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है. जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है, उन्हें धूल या प्रदूषण से बचाव करना चाहिए.

उपाय

शनिदेव के मंदिर में नीले पुष्प अर्पित करें. पक्षियों के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करें.

शुभ रंग

आसमानी नीला.

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