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Aquarius Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: अनावश्यक जोखिम से बचें, परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा

Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्ञान, योजनाओं और नए दृष्टिकोण को विकसित करने वाला रहेगा.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: अनावश्यक जोखिम से बचें, परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा
कुंभ राशि
file photo

Aquarius Horoscope Today 21 July 2026, Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्ञान, योजनाओं और नए दृष्टिकोण को विकसित करने वाला रहेगा. सुबह 8 बजे तक चंद्रमा कन्या राशि में रहने से आप आर्थिक मामलों और निजी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने में व्यस्त रहेंगे. किसी पुराने हिसाब-किताब को पूरा करने या भविष्य की वित्तीय योजना बनाने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

शिक्षा और नए अनुभवों से जुड़े विषयों में सकारात्मक बदला

इसके बाद चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भाग्य, शिक्षा और नए अनुभवों से जुड़े विषयों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आज किसी नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच में मौलिकता दिखाई देगी. नौकरी करने वालों को अपने कार्यों में सुधार करने के अवसर मिलेंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को दूर स्थानों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.

अनावश्यक जोखिम से बचें

आर्थिक मामलों में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और अनावश्यक जोखिम से बचें. किसी पुराने प्रयास से धीरे-धीरे लाभ प्राप्त हो सकता है. आज आपकी समझदारी भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. किसी धार्मिक या ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा हो सकती है. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और किसी करीबी व्यक्ति से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी अलग सोच लोगों को प्रभावित करेगी.

जीवनसाथी के साथ रिश्ते में विश्वास बनाए

आज अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने से सम्मान बढ़ेगा. यात्रा या नई जगहों से जुड़ी योजना भी बन सकती है. जो छात्र विदेश शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा या शोध से जुड़े हैं, उन्हें अपनी तैयारी में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे. अधिक सोच-विचार से बचें और शरीर को ऊर्जा देने वाली दिनचर्या अपनाएं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. किसी विद्वान या शिक्षक का सम्मान करें. गरीबों को भोजन का दान करें.

शुभ रंग: बैंगनी.

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