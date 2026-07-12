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Aquarius Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी, पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा

Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी.

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Aquarius Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी, पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा
कुंभ राशि
file photo

Aquarius Horoscope Today 12 July 2026, Kumbh Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी. घरेलू जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से संतुलन बना लेंगे. किसी पारिवारिक मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक होगा. शाम के बाद परिस्थितियों में हल्कापन आएगा और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. विचारों में स्पष्टता भी धीरे-धीरे मजबूत होगी.

काम में स्थिरता और धैर्य बनाए रखें

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, पर धीरे-धीरे गति पकड़ लेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना होगा. किसी वरिष्ठ के साथ बातचीत लाभकारी साबित हो सकती है. स्थान परिवर्तन या कार्यस्थल से जुड़े निर्णय अभी टालना बेहतर रहेगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, पर पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है.

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी संभव है, इसलिए बजट पर ध्यान दें. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा. घर के किसी कार्य को पूरा करने में व्यस्तता रह सकती है. शाम के बाद मित्रों से बातचीत या मुलाकात मन को हल्का करेगी.

सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ सकती है और कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से गर्दन या पीठ में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है. विद्यार्थियों के लिए घर पर पढ़ाई का वातावरण बेहतर रहेगा.

उपाय: माता दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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