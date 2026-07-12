Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: चंद्रमा वृषभ से मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश, कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 12 जुलाई और दिन रविवार है. आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात 10:30 बजे तक है. इसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत या वाहन या संपत्ति खरीदने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है. आज का दिन हर राशि के लिए एक अलग और नया अनुभव लेकर आएगा. चलिए जानते हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है.

मेष राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. इस परिवर्तन का असर आपके धन, वाणी और बाद में संचार तथा छोटी यात्राओं से जुड़े क्षेत्रों पर पड़ेगा. दिन की शुरुआत आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक निर्णयों को मजबूत करने वाली रहेगी, जबकि रात के बाद विचारों की गति और संवाद क्षमता में वृद्धि देखने को मिलेगी. सुबह का समय योजनाओं को ठोस रूप देने और संसाधनों को संतुलित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. कार्यक्षेत्र में दिन का पहला हिस्सा अधिक उत्पादक सिद्ध हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का अवसर मिलेगा.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक आपकी ही राशि में रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. यह परिवर्तन आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और बाद में संवाद तथा मानसिक सक्रियता को प्रभावित करेगा. दिन की शुरुआत आत्मबल और स्थिर निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी, जबकि रात के समय विचारों में तेजी और नई योजनाओं की ओर झुकाव बढ़ेगा. आज आप अपने जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेने की स्थिति में रहेंगे.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ धीमी या आत्ममंथन वाली रह सकती है, जबकि शाम के बाद ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी. पुराने विचारों को व्यवस्थित करने और अधूरे कामों को समेटने के लिए सुबह का समय उपयोगी रहेगा. बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलने लगेंगी. कार्यक्षेत्र में दिन का पहला भाग अधिक सावधानी मांगता है. अनावश्यक विवाद या जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को गोपनीयता और अनुशासन के साथ पूरा करना चाहिए.

कर्क राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके एकादश भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत लाभ, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी परिस्थितियों को मजबूत करेगी, जबकि शाम के बाद योजनाओं में गति और सामाजिक संवाद बढ़ेगा. सुबह का समय उपलब्धियों और अवसरों को पहचानने के लिए उपयुक्त रहेगा. करियर में दिन का पहला हिस्सा विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. शाम के बाद नए नेटवर्क बनने की संभावना रहेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन सकते हैं. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

सिंह राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके दशम भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत करियर, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को मजबूत करने वाली रहेगी, जबकि शाम के बाद विचारों में तेजी और संचार कौशल में सुधार दिखाई देगा. सुबह का समय कार्यक्षेत्र में स्थिरता और प्रदर्शन सुधारने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और कार्यशैली से प्रभावित होंगे.

कन्या राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके नवम भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जुड़े विषयों को मजबूत करेगी, जबकि शाम के बाद संवाद, योजना और छोटे कार्यों में तेजी आएगी. सुबह का समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दिशा तय करने के लिए अनुकूल रहेगा. करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए अवसर या प्रशिक्षण से लाभ मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. व्यापारियों के लिए दूरस्थ संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है.

तुला राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों और गहन विचारों के साथ हो सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय जल्दबाजी से बचना आवश्यक रहेगा. पुरानी बातों या छिपे हुए मुद्दों पर ध्यान आकर्षित हो सकता है, जिन्हें शांत मन से सुलझाने की आवश्यकता होगी. शाम के बाद परिस्थितियों में हल्कापन आएगा और संवाद अधिक प्रभावी बन जाएगा. विचारों की स्पष्टता धीरे-धीरे बढ़ेगी. कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत सावधानी से करनी होगी.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत साझेदारी, संबंध और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने वाली रहेगी. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत लाभकारी सिद्ध हो सकती है. रिश्तों में संतुलन और समझदारी आज विशेष महत्व रखेगी. शाम के बाद विचारों में गति आएगी और नई योजनाएं सामने आ सकती हैं. संवाद की क्षमता आपके पक्ष में परिस्थितियों को बदल सकती है. कार्यस्थल पर सहयोग और टीमवर्क से लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और किसी संयुक्त कार्य में सफलता मिल सकती है.

धनु राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके षष्ठ भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत प्रतिस्पर्धा, कार्यभार और दिनचर्या से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने वाली रहेगी. पुराने लंबित कार्यों को पूरा करने का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन अनुशासन और धैर्य से आप स्थिति संभाल लेंगे. विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक रहेगा, हालांकि आपकी कार्यक्षमता उन्हें कमजोर कर देगी. शाम के बाद परिस्थितियां हल्की होंगी और विचारों में तेजी आएगी, जिससे संवाद और योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

मकर राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत रचनात्मकता, शिक्षा, संतान और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगी. किसी महत्वपूर्ण विचार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा और आपकी सोच अधिक व्यावहारिक बनेगी. सुबह का समय योजनाओं को आकार देने और नई दिशा तय करने के लिए उपयुक्त रहेगा. शाम के बाद संवाद और संपर्क बढ़ेंगे, जिससे नए अवसर सामने आ सकते हैं.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक स्थिरता से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी. घरेलू जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी महसूस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से संतुलन बना लेंगे. किसी पारिवारिक मुद्दे पर ध्यान देना आवश्यक होगा. शाम के बाद परिस्थितियों में हल्कापन आएगा और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. विचारों में स्पष्टता भी धीरे-धीरे मजबूत होगी. कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, पर धीरे-धीरे गति पकड़ लेगी.

मीन राशि

आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में आपके तृतीय भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत साहस, संवाद, प्रयास और छोटे कार्यों में सक्रियता बढ़ाने वाली रहेगी. आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. किसी लंबित काम को आगे बढ़ाने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों या करीबी मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है. शाम के बाद मानसिक गति तेज होगी और नए विचार सामने आएंगे. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख पाएंगे.