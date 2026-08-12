Aaj ka Rashifal 12 August 2026: वृषभ राशि वाले अपने शब्दों पर दें ध्यान, सिंह वालों को रखना होगा खर्चों पर कंट्रोल, पढ़ें दैनिक राशिफल

Aaj ka Rashifal 12 August 2026: आज 12 अगस्त 2026 का दिन कई धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. एक ओर सावन मास में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या का पुण्यदायी संयोग बन रहा है, तो वहीं इस दिन साल का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है. हरियाली अमावस्या पर पितरों का स्मरण, दान-पुण्य, वृक्षारोपण और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. ऐसे शुभ अवसर पर ग्रह-नक्षत्रों की चाल सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल.

1. मेष राशि

आज आपके लिए घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां प्राथमिकता बन सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाएगा, जिससे छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं. ऐसे में जरूरी कामों को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा. आर्थिक मामलों में कोई घरेलू खर्च अचानक सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद को आराम देना जरूरी होगा. छोटी बातों को अधिक गंभीरता से ले सकते हैं, जिससे रिश्तों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा.

उपाय: चावल और दूध का दान करें. शाम के समय चंद्रमा को जल अर्पित करें. माता या किसी वृद्ध महिला का आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: सफेद.

2. वृषभ राशि

आज का दिन आपके लिए संवाद, संपर्क और विचारों के आदान-प्रदान से जुड़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है. कई छोटे-छोटे काम एक साथ सामने आएंगे, जिन्हें समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी यात्रा या संचार से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अनजाने में कही गई बात किसी को आहत कर सकती है. मानसिक रूप से आप सक्रिय रहेंगे, लेकिन अधिक सोचने के कारण थकान महसूस हो सकती है. किसी बात को बिना पूरी जानकारी के मान सकते हैं, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है.

उपाय: हरे मूंग का दान करें. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. पक्षियों को दाना डालें.

शुभ रंग: हरा.

3. मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए संसाधनों, मूल्यों और आत्मविश्वास से जुड़े विषयों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. धीरे-धीरे आप समझ पाएंगे कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के साथ तालमेल बनाना ही बेहतर रहेगा. आज आर्थिक मामलों में सजग रहने की आवश्यकता है. अचानक खर्च बढ़ने की संभावना भी है. कार्यक्षेत्र में आप अपने कौशल का सही उपयोग करना चाहेंगे, लेकिन किसी कारणवश अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाने से निराशा हो सकती है. आज यह समझना जरूरी होगा कि हर सत्य को कहने का सही समय और तरीका होता है. अपने पिछले अनुभवों और उपलब्धियों को याद करना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले या खानपान से जुड़ी समस्या उभर सकती है.

उपाय: सफेद मिठाई का दान करें. चांदी की कोई छोटी वस्तु अपने पास रखें. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

शुभ रंग: क्रीम.

4. कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होकर आपके मन, भावनाओं और व्यक्तित्व को अधिक सक्रिय बना रहा है. आज आपके सामने खुद को व्यक्त करने का अवसर आएगा. चाहे वह कार्यक्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन, लोग आपकी बातों और व्यवहार को ध्यान से देखेंगे. कार्यक्षेत्र में आप कोई नया कदम उठाने का विचार बना सकते हैं, लेकिन हर पहलू पर विचार करना आवश्यक होगा. निजी जीवन में किसी करीबी व्यक्ति के साथ संवाद महत्वपूर्ण रहेगा. आपकी बातों का असर सामने वाले पर गहरा पड़ सकता है. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान या जल से संबंधित समस्याएं महसूस हो सकती हैं. पर्याप्त पानी पीना और आराम करना जरूरी होगा. अपनी भावनाओं में बहकर व्यावहारिकता को नजरअंदाज कर सकते हैं.

उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें. जरूरतमंद को चावल दान करें.

शुभ रंग: दूधिया सफेद.

5. सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए आंतरिक विचारों और छुपे हुए पक्षों को समझने का अवसर लेकर आया है. कार्यक्षेत्र में आज आप थोड़ा धीमे पड़ सकते हैं. मन पूरी तरह काम में नहीं लग पाएगा, जिससे कार्यों में देरी हो सकती है. पर्दे के पीछे होने वाली गतिविधियां या किसी सहकर्मी की गुप्त रणनीति आपको असहज कर सकती है. आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है. निजी जीवन में आप अकेले रहकर अपने विचारों को सुलझाना चाहेंगे. स्वास्थ्य के मामले में नींद से जुड़ी समस्या या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. देर रात तक जागने से बचें और दिनचर्या को संतुलित रखें. अपने मन की आशंकाओं को वास्तविकता मान सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ सकता है.

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें. गुड़ और गेहूं का दान करें. सूर्य को जल अर्पित करें.

शुभ रंग: सुनहरा.

6. कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए योजनाओं को क्रियान्वित करने और सामाजिक दायरे को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. आप अकेले काम करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी सामूहिक गतिविधि या योजना में खर्च बढ़ सकता है. आप कुछ नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं. निजी जीवन में आप लोगों से जुड़ने और अपने विचार साझा करने के इच्छुक रहेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य तय करना ही आपके लिए उचित रहेगा.

उपाय: हरे पौधे लगाएं या उनकी सेवा करें. गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं. जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी-पेन दान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

7. तुला राशि

आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और सार्वजनिक छवि से जुड़े विषयों को सामने ला सकता है. यह समय आपको यह समझने का अवसर देगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना आपके लिए उचित रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. आर्थिक दृष्टि से कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें जोखिम और लाभ दोनों शामिल हों. आज आपको अपनी छवि और प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहना होगा. मानसिक रूप से आप जिम्मेदारियों के दबाव में आ सकते हैं. यह दबाव आपको थका सकता है. दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपनी सीमाओं को नजरअंदाज कर सकते हैं.

उपाय: मंदिर में सफेद पुष्प अर्पित करें. गरीबों को दही-चावल का दान करें. घर में कपूर जलाकर शुद्ध वातावरण बनाए रखें.

शुभ रंग: ऑफ-व्हाइट.

8. वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए दृष्टिकोण में विस्तार और नए अनुभवों को अपनाने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज आपको नई जिम्मेदारियां या अवसर मिल सकती हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी. आज आपका मन यात्रा या किसी नए स्थान पर जाने के लिए प्रेरित हो सकता है. निजी जीवन में आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक सक्रियता के कारण थकान हो सकती है. अपने विचारों को लेकर जिद्दी हो सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है.

उपाय: लाल फूल भगवान को अर्पित करें. तांबे के बर्तन में जल पीएं. किसी जरूरतमंद को मसूर दाल दान करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

9. धनु राशि

आज का दिन आपके लिए गहराई से जुड़े मामलों, जिम्मेदारियों और अंदरूनी परिवर्तन को समझने का संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज आपको किसी जटिल काम का सामना करना पड़ सकता है. किसी सहकर्मी या साझेदार के साथ आर्थिक या जिम्मेदारी से जुड़ा मुद्दा सामने आ सकता है. आज जोखिम भरे निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. धन से जुड़ी योजनाओं में सावधानी बरतें. आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रयास करेंगे. स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. किसी बात को लेकर अत्यधिक शंका कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है.

उपाय: पीले चावल का दान करें. गुरु मंत्र का जप करें. किसी धार्मिक स्थल पर दीपक जलाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला.

10. मकर राशि

आज का दिन आपके लिए साझेदारी, संबंध और आपसी समझ को लेकर महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. कार्यक्षेत्र में आज किसी साझेदारी या टीमवर्क से जुड़ा कार्य प्रमुख रहेगा. आपको अपने विचार स्पष्ट रूप से सामने रखने होंगे, क्योंकि किसी गलतफहमी के कारण स्थिति जटिल हो सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन दूसरों पर निर्भरता बढ़ने से जोखिम भी बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत के दौरान भावनाएं हावी हो सकती हैं. स्वास्थ्य के मामले में कमर या जोड़ों से संबंधित असुविधा महसूस हो सकती है. लंबे समय तक बैठने से बचें और हल्की गतिविधि बनाए रखें. आप दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपने हितों को नजरअंदाज कर सकते हैं.

उपाय: काले तिल का दान करें. शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद को जूते या चप्पल दान करें.

शुभ रंग: स्लेटी.

11. कुंभ राशि

आज का दिन आपके लिए दिनचर्या, कार्यकुशलता और छोटे-छोटे प्रयासों के महत्व को समझाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आज आपको व्यस्तता का सामना करना पड़ सकता है. कई छोटे कार्य एक साथ सामने आएंगे, जिनमें संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. किसी सहकर्मी की मदद से आपको राहत मिल सकती है, लेकिन हर बात पर निर्भर रहना सही नहीं होगा. आर्थिक मामलों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी, लेकिन दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी संभव है. आज आपका ध्यान स्वास्थ्य और दिनचर्या को सुधारने पर रहेगा. मानसिक रूप से आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं, खासकर तब जब काम समय पर पूरा न हो. छोटी-छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं. धैर्य बनाए रखना और शांत रहना आवश्यक होगा.

उपाय: शनिवार के दिन काले उड़द का दान करें. पीपल के वृक्ष की सेवा करें. किसी जरूरतमंद को दवाई या सहायता प्रदान करें.

शुभ रंग: नीला.

12. मीन राशि

कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे. आपकी सोच में नवीनता रहेगी, जिससे आप दूसरों से अलग पहचान बना सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी शौक या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. आप अपने करीबियों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे और अपनी भावनाओं को साझा करना चाहेंगे. स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है. अपनी कल्पनाओं में खोकर व्यावहारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं. आपके भीतर रचनात्मकता और संवेदनशीलता का जो मेल आज दिखाई देगा, वह आपको अपने जीवन को नई दिशा देने में मदद करेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. पीले फल का दान करें. किसी बच्चे को मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का पीला.