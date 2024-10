पॉपुलर यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हाईवे पर क्रैश की करोड़ों की कार, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

YouTuber Crashes His McLaren Supercar: पॉपुलर यूट्यूबर जैक कॉलिन (Jack Doherty) डोहर्टी और किक स्ट्रीमर (Kickstreamer) को उनके डेयरिंग स्टंट के लिए जाना जाता है. जैक डोहर्टी सोशल मीडिया पर फेमस होकर करोड़ों रुपये कमा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उनके स्टंट पर खूब तारीफें करते हैं. अब जैक डोहर्टी ने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपनी करोड़ों रुपये की कार मैकलॉरेन (Mclaren) को हाईवे पर ठोक दिया है. इससे जैक डोहर्टी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. बीते 5 अक्टूबर को मियामी हाईवे (Miami highway) पर जैक डोहर्टी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे और कार पर से अपना नियंत्रण खो बैठे. बता दें कि आज जैक डोहर्टी का 21वां जन्मदिन भी है.

कैमरे में कैद किया भयानक मंजर (YouTuber Jack Doherty)

वहीं, इस हादसे का पूरा लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो चुका है, जिसमें खुद जैक डोहर्टी मदद के लिए चिल्लाते दिख रहे हैं. जैक डोहर्टी ने इस हादसे का खुद भी एक वीडियो शेयर किया है. वहीं हाईवे पर मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ियां रोककर उनकी मदद की. इस दौरान सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. वहीं बचाव के दौरान जैक डोहर्टी ने एक शख्स को अपना कैमरा पकड़ा दिया, ताकि एक-एक मोमेंट कैमरे में कैद हो जाए.

यहां देखें पोस्ट

Jack Doherty just crashed his brand new McLaren on stream ???? https://t.co/WNnKGbmHbD