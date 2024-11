लाल जोड़े में ट्रेन के फर्श पर बैठकर सफर करती नजर आई महिला, वायरल फोटो पर लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट

Indian Railways Viral News: इंटरनेट पर इन दिनों लाल साड़ी पहनी एक महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रेन के फर्श पर बैठकर सफर करती नजर आ रही है. लाल जोड़े में फर्श पर बैठी इस महिला की वायरल तस्वीर को देखकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए अपनी राय दे रहे हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर इंडियन रेलवे से जुड़े ऐसे कई वीडियो और फोटो सामने आए हैं, जिन्होंने पब्लिक का खूब ध्यान खींचा है. यूं तो फेस्टिव सीजन में ऐसी तस्वीर वायरल होती ही रहती हैं, जिनमें भारी भीड़ के चक्कर में कई बार सीट की मारा-मारी देखने को मिलती रहती है.

क्यों वायरल हो रहा है पोस्ट

यूं तो अपनी विविधता और विशालकाय नेटवर्क के लिए वर्ल्ड फेमस भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. ये सफर कई बार लोगों के लिए बेहद यादगार साबित होता है, तो कई बार बुरे सपने की तरह याद रह जाता है. अक्सर लोग अपने सफर से जुड़े इन पलों को सोशल मीडिया पर अन्य लोगों के साथ भी साझा करते हैं, जिनपर पल भर में लोगों की प्रतिक्रियाओं का तांता लग जाता है. कभी कोई यात्री सीट न मिलने पर जुगाड़ से कोच में अपनी खुद की सीट कर लेता है, तो कभी कोई अपने अतरंगी अंदाज से लोगों का ध्यान खींच लेता है. हाल ही में एक ऐसा ही पोस्ट इन दिनों सामने आ रहा है, जिसमें एक महिला ट्रेन कोच के दरवाजे से सिर सटाए फर्श पर बैठकर सोती नजर आ रही है.

यहां देखें पोस्ट

Thank you @AshwiniVaishnaw ji because of you my wife is getting this world class Train facility today.



I will always be indebted to you 🙏 pic.twitter.com/w9W2WwLK90