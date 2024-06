ऑपरेशन थिएटर में महिला ने गाया भगवान श्रीकृष्ण का भजन, मधुर आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए डॉक्टर्स

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक महिला अपने ऑपरेशन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण का भजन गाती नजर आ रही है. यूं तो दुनियाभर में ऐसे कई लोग हैं, जिनका प्रभु के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा-भाव देखते ही बनता है. हाल ही में वायरल यह वीडियो भी इस बात का उदाहरण दे रहा है. यही वजह है कि, वायरल हो रहा यह वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा और पसंद किया जा रहा है.

ऑपरेशन थिएटर में महिला ने गाया भजन

वीडियो में आप देख सकते हैं कि, कैसे एक महिला अपने ऑपरेशन के दौरान भगवान श्रीकृष्ण का भजन (गाना) गा रही है. ऑपरेशन थिएटर में महिला द्वारा गाया जा रहा यह गाना यकीनन दिल छू लेने वाला है. महिला की मधुर आवाज को सुनकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया.

यहां देखें वीडियो

“A Moment of goosebumps”



She literally prayed to give eternal life to the baby🥹 pic.twitter.com/ViPOSuaffS