बिना हैंडल पकड़े तेज़ रफ्तार बाइक पर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रही थी महिला, Video देख भड़के लोग, बोले- इसे अरेस्ट करो

पुणे की सड़कों पर जोखिम भरा बाइक स्टंट करती एक महिला के वीडियो ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है. वायरल वीडियो में महिला को बाइक का हैंडल छोड़कर यामाहा RX100 चलाते हुए दिखाया गया है.

पीले रंग की टी-शर्ट, काली पैंट और धूप का चश्मा पहने हुए, महिला को हाथ के इशारे करते हुए और सुनील शेट्टी के लोकप्रिय गीत 'आंखों में बसे हो तुम' पर परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है. हडपसर इलाके के पास हैंड्स-फ्री स्टंट करते समय वह बाइक के हैंडलबार से एक गुलाब निकालती है और उसे कैमरे के सामने दिखाती है.

वीडियो को शेयर करते हुए एक एक्स हैंडल @peepoye_ ने लिखा, सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि के लिए बाइक स्टंट में वृद्धि चिंताजनक है. लाइक के लिए जान जोखिम में डालना उचित नहीं है. हाल ही में एक लड़की को हाईवे पर स्टंट करते हुए देखा गया! @PuneCityPolice, कृपया ध्यान दें! यह व्यवहार न केवल उसे खतरे में डालता है बल्कि दूसरों को भी खतरे में डालता है. हमने पोर्शे मामले में और कई अन्य सोशल मीडिया प्रभावितों द्वारा इसी तरह की लापरवाह हरकतें देखी हैं. अगर ध्यान न दिया गया तो ये खतरनाक स्टंट घातक दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं. अधिकारियों को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे गैर-जिम्मेदार प्रसिद्धि चाहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.”

