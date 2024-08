फूड एप ने किया सिर्फ 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का वादा, यूजर्स ने जताई नाराजगी, पूछा इसकी जरूरत किसको है?

ऐसी बहुत सी फूड एप (Food App) हैं जो ये दावा करती हैं कि ऑर्डर होने के तीस मिनट के अंदर वो आप तक फूड डिलीवर कर देती हैं. इसी टाइम पीरियड में ऑर्डर की डिश बनाना और घर पर डिलीवर होना शामिल होता है. इस पूरी प्रक्रिया पर कई बार सवाल भी उठे हैं कि फूड डिलीवरी (Food Delivery Boy) करने वाले बॉयज कितनी तेजी में आते होंगे ताकि समय सीमा पर खाना डिलीवर कर चुके. इस बीच अब एक फूड डिलीवरी एप (Food Delivery App) ने आगे बढ़ कर महज दस मिनट में ही खाना डिलीवर करने का दावा कर दिया है. हालांकि, लोगों को ये दावा कुछ खास पसंद नहीं आया और उन्होंने डिलिवरी एप पर बहुत सारे सवाल दाग दिए हैं.

With all due respect, the last thing this country needs is yet another oppressive food delivery service. What it does need is… oh well, that is a long unsexy list indeed which won't attract exploitative VC funds. https://t.co/mpDPl8OilM