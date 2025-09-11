विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या करे तलब ही ऐसी है...लंच में मैगी देखकर टूट पड़ा मासूम, स्कूल छोड़ सड़क पर ही कर ली पेट-पूजा

Boy eats tiffin on road: एक मासूम बच्चे का नूडल्स खाने वाला वीडियो इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है. स्कूल की टेंशन छोड़कर उसने सड़क पर ही पेट पूजा कर ली और यही मासूमियत लोगों के दिलों को छू गई.

Read Time: 3 mins
Share
क्या करे तलब ही ऐसी है...लंच में मैगी देखकर टूट पड़ा मासूम, स्कूल छोड़ सड़क पर ही कर ली पेट-पूजा
लंच का इंतजार नहीं...स्कूल जाते ही सड़क किनारे टिफिन खाने बैठ गया बच्चा

Kid Eating Tiffin on Road: बच्चों की मासूमियत और उनकी नटखट हरकतें अक्सर दिल जीत लेती हैं, लेकिन कभी-कभी ये ऐसी हरकतें कर बैठते हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और प्यार भी. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा स्कूल जाते-जाते बीच सड़क (boy eats tiffin on road) पर ही बैठ गया और अपना टिफिन खोलकर खाने लगा.

पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा (Kid Bunked School and eating Maggi on Road)

दरअसल, इस वीडियो में बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन जैसे ही रास्ते में उसे मौका मिलता है, वह सड़क किनारे बैठ जाता है. बैग से टिफिन निकालकर जब उसमें नूडल्स दिखते हैं, तो वह खुशी-खुशी खाने में लग जाता है. आसपास लोग यह नजारा देखते ही हंसने लगते हैं. बच्चे को न स्कूल की घंटी की फिक्र है और न ही इस बात की कि वह नाली के पास बैठा है. उसे तो बस अपने पसंदीदा नूडल्स चाहिए थे, जो उसने मजे से खत्म कर दिए.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (School Bunk Maar ke Bacche ne Khaya Tiffin)

इस प्यारे बच्चे का वीडियो एक्स (Twitter) पर @MOHDIMR1994 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. पोस्ट के बाद से ही ये क्लिप वायरल हो गई है. अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए हैं. किसी ने लिखा, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा. दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, लगता है कि स्कूल में कोई इसका टिफिन छीन लेता होगा. वहीं एक शख्स बोला, बेचारा, लंच तक का इंतजार नहीं कर पाया.

बच्चे और टिफिन का रिश्ता (Kid Eating Tiffin at Road Corner)

हर मां जानती है कि बच्चों को स्कूल भेजना आसान काम नहीं. इसके लिए उन्हें तरह-तरह के बहाने मिलते हैं, लेकिन अगर टिफिन में उनकी पसंद का खाना हो तो बच्चे खुद स्कूल जाने को तैयार हो जाते हैं. खासकर नूडल्स या मैगी बच्चों की फेवरेट डिश होती है. यही वजह है कि कई बार ये नन्हे-मुन्ने लंच टाइम तक का सब्र नहीं कर पाते और तुरंत टिफिन खोल लेते हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kid Bunked School And Eating Maggi On Road, Kid Eating Tiffin At Road Corner, School Bunk Maar Ke Bacche Ne Khaya Tiffin, Viral Kid Eating Noodles Video, Boy Eats Tiffin On Road
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com