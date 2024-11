RD बर्मन की विरासत का हिस्सा, वीजू दादा की जादुई धुनों ने चुराया लोगों का दिल

Vijay Katkar Viral Video: अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल इस कमाल के वीडियो को देखकर यकीनन आपका दिल भी खुशी से गार्डन-गार्डन होने वाला है. संगीत प्रेमियों का दिल जीतने वाले इस शानदार वीडियो के हीरो हैं विजय काटकर, जिन्हें लोग प्यार से 'वीजू दादा' के नाम से भी जानते हैं. खास बात यह है कि विजय काटकर कभी महान संगीतकार आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप भी यही कहेंगे कि, पुराने दौर के संगीत का आज भी कोई तोड़ नहीं है.

चुरा लिया है तुमने...की धुन ने रचा जादू

वायरल हो रहे इस कमाल के वीडियो में वीजू दादा आरडी बर्मन के सुपरहिट गाने 'चुरा लिया है तुमने' की धुन अपने खास वाद्य यंत्र पर बजाते नजर आ रहे हैं. उनके वाद्य यंत्र से निकली मधुर धुन को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई ताजी हवा का झोंका मिल गया हो. इस वीडियो को देखकर लोग न सिर्फ भावुक हो रहे हैं, बल्कि आरडी बर्मन की विरासत को याद भी कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

This guy is Vijay Katkar fondly called Viju dada. He was part of the R D Burman musicians team. Enjoy his mastery pic.twitter.com/wcDi5sdTMy