केवल शाकाहारी... मकान मालिक ने नॉन वेज खाने वालों को घर देने से किया मना, वायरल पोस्ट पर लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

भारत के मेट्रो शहरों में मकान मालिकों की कहानियां अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिससे व्यापक बहस छिड़ जाती है. ये पोस्ट अक्सर अनुचित मांगों, जमाराशियों, टूटे हुए समझौतों या बेदखली पर किराएदार-मकान मालिक के विवादों को उजागर करते हैं. अब, हाल ही में एक एक्स यूजर ने एक मकान मालिक की "केवल शाकाहारी" किराएदारों की मांग का स्क्रीनशॉट साझा करके ऑनलाइन चर्चा को फिर से हवा दे दी है. चेन्नई के रहने वाले एक्स यूजर प्रशांत रंगास्वामी ने एक संभावित मकान मालिक से प्राप्त संदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया.

मैसेज में लिखा था, "माफ कीजिए सर. मैं सिर्फ़ शाकाहारी फैमिली को ही ढूंढ रहा हूं." श्री रंगास्वामी ने इस पर एक अजीबोगरीब कमेंट किया. उन्होंने लिखा, "चेन्नई में किराए के लिए फ्लैट ढूंढ़ने के लिए नॉन-वेज खाना हानिकारक है." इस पोस्ट ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जिसमें कई यूजर्स भोजन के आधार पर भेदभाव पर अपनी निराशा व्यक्त कर रहे हैं.

Eating non veg is injurious to finding flats for rent in Chennai . pic.twitter.com/MyWWYuJ0vB