शाकाहारी या मांसाहारी कौन है ज्यादा प्रोग्रेसिव? रिसर्च में आया सामने वेजीटेरियन लोगों की सोच में क्या है फर्क

Difference Between Vegetarian And Non Vegetarian: प्रोग्रेसिव होने को लेकर अक्सर कहा जाता रहा है कि मांसाहारी लोग ही फिटनेस और हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते हैं. लेकिन, मनोविज्ञान के प्रोफेसर जॉन नेजलेक के नेतृत्व में हुई पोलैंड की SWPS यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया कि शाकाहारी लोग मांसाहारी (Non Vegetarian) लोगों से ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं. इस रिसर्च में अमेरिका और पोलैंड के 3700 से ज्यादा शाकाहारी और मांसाहारी लोगों का अध्ययन किया गया था. इस रिसर्च में 10 सवाल पूछे गए थे जो दयालुता, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और परंपरा से जुड़े थे. रिसर्च करने से पहले जो सोचा गया था रिसर्च के रिजल्ट्स उससे बेहद अलग आए.

शाकाहारी और मांसाहारी लोगों की सोच में फर्क

नेजलेक ने कहा कि उन्हें शुरुआत में लगा था कि शाकाहारी लोग प्रकृति और रिशतों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे लेकिन रिजल्ट में सामने आया कि शाकाहारी लोग आधुनिक सोच के होने के साथ ही दयालुता और सुरक्षा को कम और ताकत को ज्यादा महत्व देते हैं. रिसर्च में पाया गया कि शाकाहारी और वीगन लोगों के लिए उत्तेजना, उपलब्धि और ताकत ज्यादा जरूरी मूल्य हैं.

शाकाहारी होने पर दिल की सेहत (Heart Health) अच्छी रहती है क्योंकि डाइट में सैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं जिससे कॉलेस्ट्रोल भी सामान्य रहता है. वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है. ज्यादातर लोग हफ्ते में एक दिन फास्ट भी रखते हैं और सिर्फ शाकाहारी चीजें खाते हैं. ब्लड शुगर कंट्रोल होने में मदद मिलती है. डायबिटीज का रिस्क कम होता है. गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए शाकाहारी चीजें खाई जा सकती हैं. शाकाहारी डाइट से पाचन को कई फायदे मिलते हैं. शाकाहारी होने का एक फायदा यह भी है कि शाकाहारी फूड्स को बनाने में इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता, तेल कम लगता है, रोस्ट नहीं करना पड़ता और ये प्रोसेस्ड नहीं होते जिससे सेहत अच्छी रहती है.