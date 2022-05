प्रेग्नेंट होने के बाद दुबारा प्रेग्नेंट हुई महिला, दो बच्चे को दिया जन्म, लोग इसे कह रहे हैं चमत्कार

चमत्कार कहीं भी, कभी भी देखा जा सकता है. कई बार हम किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं, मगर बिना उम्मीद के ही हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चमत्कार देखने को मिल रहा है. दरअसल, अमेरिका की रहने वाली एक महिला पहले प्रेग्नेंट हो गई. इस खबर से वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन चेकअप के लिए जब वो दुबारा डॉक्टर के पास गई तो उसके होश उड़ चुके थे. डॉक्टर ने महिला को बताया कि वो दुबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है. (US Woman Becomes Pregnant While Already Pregnant) इस खबर के बाद महिला ने पूछा- ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब में डॉक्टर ने कहा- ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है. 30 साल की कारा विनहोल्ड (Cara Winhold) नाम की यह महिला अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली हैं. उसने अपनी पूरी कहानी द न्यू यॉर्क पोस्ट को बताई.