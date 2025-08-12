प्रिंसिपल का बच्चों संग कूल अंदाज हुआ वायरल, वीडियो ने तोड़े सभी व्यू रिकॉर्ड

US Principal Viral Video: स्कूल के दिनों में ज्यादातर बच्चों के लिए प्रिंसिपल का नाम सुनते ही टेंशन बढ़ जाती थी, लेकिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एक प्रिंसिपल, जैक बॉमस्टर ने इस सोच को बदलकर रख दिया है. उनका बच्चों के साथ दोस्ताना अंदाज सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

सुबह की एनर्जी से भरा स्वागत (cool principal Instagram)

वायरल वीडियो में जैक बॉमस्टर को सुबह स्कूल आने पर बच्चों को हाई-फाइव, फिस्ट बंप और हाथ मिलाकर ग्रीट करते हुए देखा जा सकता है. उनकी मुस्कान और उत्साह से पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है. यह वीडियो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @zbauermaster पर शेयर किया था, जो अब तक 377 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

कॉरिडॉर में रिश्तों की मिठास (US school Principal Cool Gesture)

वीडियो के साथ जैक ने लिखा, कॉरिडॉर सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने के लिए होते हैं. लोगों से मिलने का तरीका उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे कितने मायने रखते हैं. स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे आने के लिए उत्साहित हों और हां, मजा करना मत भूलिए. उनके इस मैसेज ने लोगों का दिल छू लिया. यह साफ दिखता है कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि बच्चों के इमोशनल कनेक्शन पर भी जोर देते हैं.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर तारीफों की बारिश (principal morning greetings)

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, सुपर कूल प्रिंसिपल. ऐसे लोग जिंदगीभर याद रहते हैं. दूसरे ने कहा, जब उनके सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे, तब भी वे उन्हें याद करेंगे. सबसे प्यारा पल वीडियो के आखिर में है, जब बच्चे भी एक-दूसरे को उसी तरह ग्रीट करते नजर आते हैं जैसे प्रिंसिपल करते हैं.

बदलती सोच का उदाहरण (principal student relationship)

जैक बॉमस्टर का यह वीडियो दिखाता है कि, स्कूल का माहौल सिर्फ अनुशासन से नहीं, बल्कि पॉजिटिव रिश्तों से भी बनता है. उनकी यह आदत बच्चों के लिए स्कूल को एक खुशहाल जगह बना देती है, जहां सीखने के साथ-साथ मुस्कान भी मिलती है.

