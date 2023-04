किंग खान के गाने पर बाप-बेटे ने लगाए ठुमके, शाहरुख को किया टैग, VIDEO हुआ वायरल

यहां देखें वीडियो

SRK से पूछा 'बताएं कैसे हैं हमारे मूव्स'

इस वीडियो को रिकी पॉन्ड और उनके बेटे डलिन जे पॉन्ड ने पोस्ट किया है. दोनों अपने लिविंग रूम में 'कल हो न हो' के गाने प्रिटी वुमन पर बॉलीवुड स्टाइल में डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'pretty woman@iamsrk How'd we do it? Help us.' दोनों ने प्रिटी वुमन गाने पर प्रिटी जिंटा और शाहरुख से इसे देखने के बाद बताने की अपील की है कि, उन्होंने कैसा डांस किया है. वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है और विदेशियों को हिंदी गाने पर डांस करते देख लोग भी झूमने पर मजबूर हो गए हैं.

इंटरनेट पर लोग बांधने लगे तारीफों के पुल

रिकी पॉन्ड अकाउंट से पोस्ट किए गए इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. इस वीडियो पर कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है. एक यूजर ने तारीफ करते हुए कहा कि, 'इंडियन गाने पर आप लोगों का रॉकिंग परफॉर्मेंस'. यह पहली बार नहीं है, विदेशों में भी बॉलीवुड गानों ने तहलका मचा रखा है. इससे पहले हाल ही में ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग सॉन्ग नाटू-नाटू पर देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग थिरकते नजर आए थे.

