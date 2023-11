शख्स की आंत में मिली जिंदा भिनभिनाती हुई मक्खी, शरीर में घुसी कैसे, डॉक्टरों के लिए भी बना रहस्य

दरअसल, अमेरिका के मिसौरी में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक 63 वर्षीय शख्स की आंत में जिंदा मक्खी भिनभिनाती हुई मिली, जिसे देखकर डॉक्टरों भी दंग रह गए. अब ये मामला डॉक्टरों (Doctor) के लिए भी एक रहस्य बन गया है कि, आखिर वो मक्खी उसकी आंत में घुसी तो घुसी कैसे.

आखिर आंत में कैसे पहुंची मक्खी (House Fly Inside 63-Year-Old Man's Intestines)

अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (American Journal of Gastroenterology) के मुताबिक, एक 63 वर्षीय शख्स का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने इसे दुर्लभ कोलोनोस्कोपिक खोज से जुड़ा हुआ बताया है. यह एक रहस्य है कि जिंदा मक्खी बृहदान्त्र यानी पाचन तंत्र के अंतिम भाग तक कैसे पहुंची. मिसौरी (Missouri) यूनिवर्सिटी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रमुख मैथ्यू बेचटोल्ड के मुताबिक, मक्खी शख्स के मुंह या पिछले हिस्से से शरीर में घुसी होगी. वहीं इस पर कई जानकारों का कहना है कि, पाचन एंजाइमों और पेट के एसिड से मक्खी को मर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मरी. यही वजह है कि, डॉक्टरों का हैरान होना लाजिमी है. कहा जा रहा है कि, कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा होता है कि, इंसान अनजाने में फलों या सब्जियों में मक्खियों के अंडे या लार्वा का सेवन कर लेते हैं, जिसके चलते ये कीड़े किसी तरह पेट के एसिड से बच जाते हैं और फिर आंतों में पनपने लगते हैं.

24 घंटे पहले खाया था पिज्जा और सलाद (Missouri patient housefly in stomach)

63 वर्षीय शख्स को भी नहीं पता कि मक्खी उसके शरीर के अंदर आखिर घुसी कैसे. शख्स ने बताया कि, उसे किसी प्रकार की समस्या भी नहीं थी. उसने एक दिन पहले केवल साफ तरल पदार्थ का सेवन (food) किया था, जो पाचन तंत्र को खाली करने के लिए जरूरी था. हालांकि शख्स ने अपने 24 घंटे के उपवास से पहले शाम को पिज्जा (pizza) और सलाद (lettuce) खाया था, लेकिन उसे नहीं पता कि खाने में कोई मक्खी भी थी.

जांच में सामने आई ये बात (Housefly in intestine)

मिसौरी यूनिवर्सिटी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (chief of Gastroenterology at the University of Missouri) के प्रमुख मैथ्यू बेचटोल्ड (Matthew Bechtold) ने द इंडिपेंडेंट (The Independent) को बताया कि, उन्हें संदेह है कि ये मक्खी उस शख्स के मुंह या पिछले हिस्से से उसके शरीर में घुस गई होगी. उन्होंने और अन्य डॉक्टरों ने मक्खी की जांच और पुष्टि करते हुए कहा कि वह मर चुकी है. साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि, फल और सब्ज़ियों को खाने से पहले इन्हें ठीक से धोना चाहिए और मक्खियों से दूर रहना चाहिए.