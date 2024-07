जानबूझकर करते हैं... बच्चों को छुट्टियों में मिले ज्यादा होमवर्क से भड़की मां, Video में टीचर्स को जो कहा, छिड़ गई बहस

अपने बच्चे के छुट्टियों के होमवर्क (Homework) और असाइनमेंट के बारे में शिकायत करने वाली एक महिला के वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा छेड़ दी है. 33-सेकंड की क्लिप को एक्स पर @WokePandemic नाम के अकाउंट द्वारा पोस्ट किया गया है और अब तक इसे 7 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. महिला, जो छुट्टियों के दौरान अपने बच्चे को मिले ज्यादा होमवर्क और परियोजनाओं से नाराज थी, उसने जोर देकर कहा कि टीचर्स को पता है कि असाइनमेंट बच्चों के बजाय माता-पिता द्वारा पूरा किया जाएगा.

उसने वीडियो में कहा, “शिक्षकों को पता है कि बच्चों को सौंपे गए प्रोजेक्ट और होमवर्क वास्तव में उनके माता-पिता द्वारा किए जाएंगे. वे यह जानते हैं और माता-पिता को परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा करते हैं. इससे हमारी छुट्टियां भी बर्बाद हो जाती हैं.' शिक्षक जानते हैं कि बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट और असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे और अंततः माता-पिता को ही उन्हें पूरा करना होगा. जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम उनके प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं. मैं शिक्षकों से बच्चों को होमवर्क देने का आग्रह करती हूं जिसे वे अपने माता-पिता को शामिल करने के बजाय खुद करने में सक्षम करेंगे.”

इंटरनेट के कई वर्ग नाराज मां से सहमत हुए और अपने अनुभव साझा किए. अधिकांश दर्शकों ने कहा, "यह एक सच्चाई है." एक यूजर ने कहा, “यह समस्या वास्तविक है. मेरे पड़ोस में चौथी कक्षा की लड़की को कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने का होमवर्क मिला है. और स्कूल ने मान लिया कि चौथी कक्षा के सभी 200-300 छात्रों के पास घर पर एक कंप्यूटर है और वे पीपीटी का उपयोग करना जानते हैं. मैं उसका प्रोजेक्ट बना रहा हूं.'

