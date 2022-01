बाल काटते हुए जावेद हबीब का थूकते हुए वीडियो वायरल, महिला ने कहा- बहुत गंदी हरकत

देखें वायरल वीडियो

This video is too disgusting to post. But I think this should reach everyone! Shame on you #JavedHabibpic.twitter.com/aP9HJjYiJ9

वर्तमान में ट्विटर पर #JavedHabib हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूज़र्स अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जावेद हबीब एक महिला के सिर पर थूकते नजर आ रहे हैं. साथ ही साथ उनको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जावेद हबीब कहते हैं कि इस थूक में जान है. वहां मौजूदा लोग भी उनकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं. अब इतना होने के बाद महिला का भी रिएक्शन आया है, जोकि वायरल हो रहा है.

वीडियो में जो महिला सामने आ रही हैं उनका नाम पूजा गुप्ता है. वो कह रही हैं कि वो वंशिका ब्यूटी पार्लर के नाम से मेरा पार्लर चलाती हैं. सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.