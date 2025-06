इस फौजी ने 24 घंटे में लगाए 11,707 Pull-Ups, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम

South Korean Soldier Breaks World Record For Most Pull-Ups In 24 Hours: दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारी ओ योहान (Oh Yohan) ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुल-अप्स करने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ओ योहान ने 28 से 29 सितंबर के बीच दक्षिण कोरिया के इंचियोन में यह कारनामा कर दिखाया, जिसे अब आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दे दी है. उन्होंने 24 घंटे में कुल 11,707 पुल-अप्स किए.

ओ योहान ने बनाए 11,707 पुल-अप्स (Oh Yohan pull-ups record)

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, सालों की कड़ी मेहनत और एक बेहद चुनौतीपूर्ण 24 घंटे के सफर के बाद ओ योहान ने यह लक्ष्य हासिल किया. उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को अपनी सैन्य यूनिट को समर्पित किया है, जिसने उन्हें अनुशासन, ताकत और आत्मबल (fitness world records 2025) सिखाया. दिलचस्प बात यह रही कि ओ योहान और भी ज्यादा पुल-अप्स कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर 11,707 पर रुकने का फैसला किया, ताकि वह अपने विशेष बल की यूनिट 707th स्पेशल मिशन ग्रुप को इसे समर्पित कर सकें.

यहां देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर छाए 'सुपर सोल्जर' (Oh Yohan 11707 pull-ups)

उन्होंने कहा, मैंने 707 यूनिट में सेवा दी है, इसलिए मैंने 11,707 पुल-अप्स करके उन्हें सम्मान दिया. यह पहला मौका नहीं था जब ओ योहान ने यह रिकॉर्ड बनाया हो. इससे पहले भी वह 8,707 पुल-अप्स के साथ यह रिकॉर्ड (strongest military soldiers) बना चुके थे, लेकिन वह रिकॉर्ड एक हफ्ते से भी कम समय में किसी और ने तोड़ दिया. इसके बाद उन्होंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया. हालांकि, उस वक्त उनकी पत्नी उनके दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थीं, जिस कारण वह कुछ समय के लिए हिचकिचा गए.

24 घंटे में 11,707 पुल-अप्स (Guinness World Records pull-ups)

ओ योहान ने बताया, दूसरी बार तैयारी करना बेहद मुश्किल था. मैं इस दबाव से जल्द छुटकारा चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश की और अंततः सफल रहा. उन्होंने आगे कहा, रिकॉर्ड बनने के बाद मुझे झुर्रियां सी आ गई थीं. मैं बहुत खुश था. मेरा मकसद यह साबित करना था कि कोरियाई सैनिक भी उतने ही मजबूत हैं. सोशल मीडिया पर भी इस शानदार उपलब्धि को लेकर लोगों ने जमकर तारीफ की. एक यूज़र ने लिखा, अब तक के सबसे परफेक्ट पुल-अप्स. दूसरे ने मजाक में कहा, मेरी कोहनी और कलाई दर्द कर रही हैं, जबकि मैं तो बस वीडियो देख रहा था.

