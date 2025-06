Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम की बेवफाई पर फूटा सोशल मीडिया का गुस्सा, बोले- आखिर चाहिए क्या औरत को?

इंदौरी कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय में हनीमून मनाने गए थे. आरोप है कि पत्नी सोनम ने पति राजा की पैसे देकर हत्या करवा दी और खुद को गाजीपुर पुलिस (उत्तर प्रदेश) के आगे सरेंडर कर दिया. इस मामले में पुलिस ने चार और लोगों को धरा है, जिन्होंने सोनम का साथ दिया था. सोनम का प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है और उसने अपने कथित प्रेमी संग मिलकर राजा के मर्डर की साजिश रची थी. अब पूरे देश में यह मामला आग की तरह फैल चुका है. सोशल मीडिया पर लोग सोनम को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. इसके साथ ही पुरुष समाज का एक धड़ा यह सवाल खड़ा कर रहा है सब कुछ देने के बाद भी आखिर चाहिए क्या औरत को?

सोनम पर फूटा लोगों का गुस्सा (Internet reacts to Sonam Raja Raghuvanshi Case)

सोनम रघुवंशी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है. कोई इसे सोनम बेवफा बता रहा है, तो किसी ने कहा है कि औरत को समझना मुश्किल है. राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक यूजर ने लिखा है, 'अब तो शादी से ही डर लगने लगा है'. इस पर एक और यूजर लिखता है, 'पहले एक बेचारे को मारकर ड्रम में डाल दिया था और अब इस भाई का हनीमून पर मर्डर कर दिया'.

एक और यूजर ने लिखा है, 'आखिर हम मर्दों के लिए कोई कानून है या नहीं? किसी ने लिखा है, 'कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बने हैं और असली अत्याचार तो पुरुषों का हो रहा है'. कोई लिखता है, 'कब तक औरतें, महिला कानून का फायदा उठाकर मर्दों को मरवाती रहेंगी'. एक और ने लिखा है, 'हर दूसरे महीने पति की हत्या का मामला सामने आ रहा है, अब कहां गया महिला आयोग, क्यों चुप है इस पर?

सोनम रघुवंशी के पिता क्या बोले? (Sonam Raghuvanshi father reacts to Meghalaya honeymoon murder)

सोनम के पिता ने बताया कि सोनम और राजा की शादी दोनों फैमिली की आम सहमति से हुई थी और दोनों भी इस शादी के लिए राजी थी. सोनम के पिता ने कहा, 'मेरी बेटी निर्दोष है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वो अपने पति को नहीं मार सकती, उन्होंने खुशी-खुशी यह शादी की है, मेघालय सरकार इस केस में शुरू से ही झूठ बोल रही है'.

#WATCH | Indore missing couple case | Sonam Raghuvanshi's father, Devi Singh, says, "...My daughter is innocent. I have trust in my daughter. She cannot do this (kill her husband)... They got married with the consent of both families. The state (Meghalaya) Government has been… https://t.co/Gz7hbZUdXk pic.twitter.com/gCvJfwcQAU — ANI (@ANI) June 9, 2025

सोनम के पड़ोसी (Sonam Raghuvanshi neighbour Meghalaya honeymoon murder)

इस दिल दहला देने वाले केस में सोनम के पड़ोसी ने कहा, 'मुझे विश्वास नहीं है, वह पढ़ी-लिखी और अच्छे व्यवहार वाली लड़की है, मैं नहीं जानती है यह उसने किया है या नहीं, वो इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता, वह अच्छी थी, हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है'.

Just take a look at this wedding video of Sonam and Raja Raghuvanshi and you will agree that Sonam was clearly not happy with this marriage.



Raja Raghuvanshi would have been alive if Sonam had said No to the marriage. She had the courage to hire contract killers but didn't had… pic.twitter.com/NbHlQQWzXK — Incognito (@Incognito_qfs) June 9, 2025

राजा रघुवंशी का 'ऑपरेशन सिंदूर' (Sonam Raja Wedding Video Viral)

वहीं, इस बीच राजा और सोनम की शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजा पत्नी सोनम की सिंदूर से मांग भर रहा है और बेहद खुश नजर आ रहा है.

