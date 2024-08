हिम तेंदुओं को पहाड़ों पर हैरतअंगेज़ छलांग लगाते देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, Video देख मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप

सोशल मीडिया पर जंगली जानवरों के बहुत से वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, जो कई बार हमारे मन में खौफ पैदा कर देते हैं. कुछ वीडियो तो इतने हैरतअंगेज़ होते हैं, जिन्हें देखकर हमें अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं होता. ऐसा ही एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो लोगों को हैरान कर रहा है. ये वीडियो हिम तेंदुए (Snow Leopards) का है, जिसमें दो हिम तेंदुओं के हैरान कर देने वाले कारनामे दिखाए गए हैं.

तेंदुए के आश्चर्यनजक प्रदर्शन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो रहे हैं. काफी दूरी से फिल्माए गए लुभावने फुटेज में इन मायावी बड़ी बिल्लियों को पहाड़ की चोटी से सहजता से छलांग लगाते हुए दिखाया गया है. हिम तेंदुओं की तेज़ चढ़ाई और सुंदर छलाँगें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वे किसी फिल्मी सीन से सीधे बाहर आ रहे हों.

देखें Video:

So apparently the laws of physics do not apply to Snow Leopards pic.twitter.com/wlEgkSSBJR