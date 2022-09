Ants On Earth: वैज्ञानिकों ने गिन लीं धरती की पूरी चींटियां! हुआ चौंकाने वाला खुलासा

क्या आप जानते हैं धरती पर कितनी चींटियां हैं? वैज्ञानिकों ने बताया चौंकाने वाला सच...

Research About Population Of Ants On Earth: धरती पर प्रकृति में अलग-अलग प्रकार के कई जीव मौजूद हैं. इंसानों के अलावा धरती पर तमाम प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, इन्हीं में से एक है चींटियों की प्रजाति. कहावत भी है कि एकता या अनुशासन सीखना है तो चींटियों से सीखो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर कितनी चींटियां हैं? (How Many Ants On Earth) पर वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला है. वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च की है, जिससे चींटियों (ants population) की आबादी को लेकर उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया है.