कभी देखा है गुलाबी कबूतर, दिलचस्प परिंदे को देख हैरान रह गए लोग, करने लगे ऐसी हरकत

चितकबरे कबूतरों के बीच दिखा गुलाबी कबूतर.

Rare Pink Pigeon Seen In Manchester: परिंदों के झुंड की खास बात ये होती है कि, हर परिंदा एक साथ एक जैसी उड़ान भरता है और एक सा ही नजर आता है, इसलिए कहा भी जाता है Birds Of Same Feather, Flock Together. पर, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये पंछी ही इस बात को और इस पुरानी कहावत को झुठलाने पर तुल जाते हैं और जब ऐसा होता है, तब वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ मैनचेस्टर में. जहां एक ऐसा कबूतर नजर आया कि, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.