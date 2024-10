क्या आप जानते हैं पंचामृत बनाने की सही विधि? विदेशी शेफ ने सिखाया शुद्ध देसी तरीका, जमकर वायरल हो रहा वीडियो

Right Way To Make Panchamrit: त्योहारों का मौसम चल रहा है और हर दिन घर-घर में पूजा-पाठ बड़ी ही विधि विधान से चल रही है. हिंदू धर्म में पूजा के दौरान भगवान को पंचामृत का भोग जरूर लगाया जाता है, लेकिन हर किसी को पंचामृत बनाने का सही तरीका नहीं पता होता. पंचामृत बनाने के लिए पांच खास चीजों की जरूरत होती है, जिन्हें साथ में मिलाया जाता है, लेकिन इसे किस अमाउंट में लेना है ये कम ही लोग जानते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कनाडा का एक शेफ पंचामृत बनाने के सही तरीका बता रहे हैं.

कनाडा के शेफ की पंचामृत रेसिपी (How to make Panchamrit for pooja)

देसी मील टाइम नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है. वीडियो में सफेद कपड़े पहने एक शेफ नजर आ रहा है, जिनके कॉलर पर कनाडा का झंडा लगा हुआ है, जिससे समझ आता है कि ये कनाडा बेस्ड भारतीय शेफ हैं. वीडियो में शेफ पंचामृत बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और उनकी सही मात्रा के बारे में बताते हैं. शेफ बताता हैं कि, पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले शहद लें फिर उसका दोगुना घी, घी का दोगुना मिश्री, मिश्री से दोगुना दही और दही से दोगुना गाय का दूध. अब भगवान का नाम लेते हुए इसे मिलाकर तैयार करें.

लोगों ने की तारीफ (Panchamrit for Puja Recipe)

पंचामृत बनाने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो को अब तक 4 लाख 52 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के तौर पर, मैं मानता हूं कि यह अब तक का सबसे सटीक नुस्खा है. सभी लोगों से अनुरोध है कि या तो असली किताबें पढ़ें या इस नुस्खे का आंख मूंदकर पालन करें.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'कनाडियन शेफ का इंडियन कल्चर, वाह.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भगवान का नाम लेकर बनाना, ये अन्न संस्कार है.'

