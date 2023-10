इस पाकिस्तानी सिंगर का वायरल वर्ल्ड कप सॉन्ग सुन नहीं रुक रही लोगों की हंसी, बोले- कमाल का टैलेंट है, छिपा कर रखो

यहां देखें वीडियो

वीडियो में चाहत फतेह अली खान (Chahat Fateh Ali Khan is seen cheering the Pakistan cricket team) पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को चीयर (viral World Cup anthem) करते नजर आ रहे हैं. वह झूमते और गाते (dancing and singing) हुए अपनी टीम के लिए जीत (victory) की कामना कर रहे हैं. गाने के बोल (lyrics of the song) हैं, 'जीतेंगे भई जीतेंगे' (Jeetenge bhai jeetenge). इस वीडियो को पाकिस्तानी सिंगर अली जफर (Pakistani singer Ali Zafar) ने भी शेयर किया है. कैप्शन में अली जफर ने लिखा, 'ये नहीं हो सकता. उन्होंने मेरे बिजी शेड्यूल का फायदा उठाया है. ये ठीक नहीं है, इनकी बराबरी कभी नहीं हो सकती.'

आ रहे फनी कमेंट्स

वायरल हो चुके इस वीडियो पर लोग बेहद मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भाई कमाल का टैलेंट हैं, इसे छिपा कर रखो. दूसरे ने लिखा, हे भगवान, मेरे कान. तीसरे ने लिखा, ऐसा गाना गाने पर तो छह महीने की जेल होनी चाहिए. चौथे ने लिखा, ब्यूटीफुल वॉइस, गॉड ब्लास्ट यू. बता दें कि गुरुवार से क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, दोपहर 2 बजे से पहला मैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा.